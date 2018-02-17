أكد إمام المسجد الكبير فهد الكندري أن فريق عمل برنامج “فسيروا 2” مستمر بإنتاج وتصوير حلقاته لشهر رمضان القادم التي سيتم عرضها على القناة الأولى في تلفزيون الكويت بالتعاون مع وزارة الإعلام.

وقال الكندري ان حلقات برنامج “فسيروا 2” ستتحدث عن عظمة خلق الله سبحانه وتعالى واتقان صنعه في الكون حيث تم اختيار عدد من المواضيع لمناقشتها مع الباحثين والمختصين والأكاديميين من مختلف العالم والتي شملت التفكر في زيت الزيتون وفي جمال الخيل و لكن الجديد في هذا الموسم هو إبراز جمال التشريع الاسلامي والذي يتهم ظلماً بالتشدد وأحياناً بالتخلف وهو عكس ذلك تماماً فهو يسر وحضارة متجددة لكل زمان.

واضاف ان مميزات السير والتفكر في هذه أرض- وهي فكرة البرنامج- أن يتأمل الانسان في القوانين التي شرعها الله للبشرية مع التسليم بتطبيقها تعبداً له سبحانه، وذلك عبر توضيح لماذا حرّم الله الخمر و حرّم أكل الميتة ولحم الخنزير وحرم القمار والزنا والربا، ولماذا شرع الله لنا الزواج والطلاق ولماذا ألزم الأمة بدفع الزكاة مبينا ان هناك حلقات شيقة تم اعدادها مع مجموعة من المختصين تبين هذه الاشياء.

وأضاف الكندري إن فريق عمل البرنامج “فسيروا 2” امضى 24 يوما في اسبانيا والمملكة المتحدة لتصوير عدد من حلقات البرنامج ومستمر في اختيار مواقع جديدة لتصوير باقي الحلقات الشهر القادم.

وذكر الكندري ان فريق عمل البرنامج “فسيروا 2” يتكون من المخرج أحمد العزب وبالانتاج سعود العون والاعداد يوسف الانصاري والذي يعمل وفق آلية عمل سهلت الكثير من المهام المناطة بهم بفضل خبرتهم و تعاونهم المستمر خلال العشر سنوات الماضية ولله الحمد.