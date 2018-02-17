الكندري في قائمة الـ50 شخصية الأكثر فعالية في إدارة المرافق

أعلنت الشركة المتحدة لإدارة المرافق «UFM» عن اختيار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي احمد يوسف الكندري في المركز التاسع ضمن القائمة المختارة من الـ50 شخصية الأكثر فعالية في مجال إدارة المرافق لعام 2017 والتي أعدتها مجلة «إدارة المرافق في الشرق الأوسط» (Facilities Management Middle East).

ويأتي اختيار احمد يوسف الكندري من بين أكثر 10 شخصيات قيادية في صناعة إدارة المرافق تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته الشركة خلال السنوات العشرة الماضية والتي استطاعت فيها أن تتصدر الشركات المتخصصة في مجال ادارة المرافق وأن تصبح الشركة الرائدة في الكويت والمنطقة.

ويتزامن هذا الإنجاز مع احتفالية الشركة المتحدة لإدارة المرافق UFM على مرور عشر سنوات على تأسيسها واستحواذها على نسبة كبيرة من العقود في الكويت وهو ما انعكس ايجاباً على ايرادات الشركة والتي ارتفعت من 35.4 مليون دولار في نهاية عام 2016 إلى 41.3 مليون دولار في عام 2017.