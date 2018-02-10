إحلال الربع الثاني من معلمي 4 تخصصات والإعلان عن الاحتياجات قريبا

إعداد منهج المستوى الثاني لتطبيق إلزامية رياض الأطفال وتطبيق “التابلت” في “الابتدائية”

كتب – عبدالرحمن الشمري:

أكدت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري ان وزارة التربية “ستستكمل تكويت الربع الثاني (25 في المئة) من المعلمين في تخصصات الحاسوب والاجتماعيات والكيمياء والاحياء العام الجاري”، موضحة ان عمليات الاحلال في الاجتماعيات ستتركز في المرحلة الابتدائية والجغرافيا في المرحلة المتوسطة”. (راجع صـ 9)

وعن استقطاب المعلمين الفلسطينيين بامتيازات جديدة، قالت الكندري في حوار مع “السياسة”: “وجدنا عزوفا من المعلمين الفلسطينيين بسبب الرواتب فقط، ونحن لا نملك زيادة الراتب لانه محدد من خلال ديوان الخدمة، لكن بدورنا نحاول اعانة الهيئة التعليمية من خلال الانخراط في مراكز رعاية المعلمين وتعليم الكبار بما يتيح لهم راتبا ثانيا كمدخول اضافي يساعد على رفع مستوى معيشتهم”، مضيفة: “نبهنا على مديري العموم في المناطق باعطائهم الاولولة وفق الكفاءة”.

وذكرت الكندري ان الوزارة رفعت احتياجاتها من التخصصات النادرة للسنوات الاربع المقبلة الى كليات الى “التعليم العالي”، مشيرة في الوقت ذاته الى ان الوزارة ستعلن عن احيتاجاتها من المعلمين منتصف الشهر الجاري.

واذ نبهت الى ان “استثناء موظفي التربية من الاحالة للتقاعد سيضع الوزارة بمواجهة جيش من منتظري الترقية”، لفتت الى الاستمرار في عمليات تسكين الشواغر من الأهم والاكثر حاجة ونزولا، من دون استبعاد اي من اصحاب الكفاءات ووفقا للوائح وقرارات ديوان الخدمة المدنية حتى لا نقع في المحظور كما حصل مع مديري العموم”.

واشارت الى “العمل على تطبيق مشروع “التابلت” في المرحلة الابتدائية كما طبق في “المتوسطة” بعد تقدم احدى الجهات الخاصة بطلب لتزويدنا بالأجهزة مجانا”، لافتة الى “الاستعداد لرفع كتاب الزامية التعليم في رياض الاطفال المستوى الثاني واعداد مناهج خاصة به”.