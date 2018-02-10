• سرية تقييم المعلمين ليست مطلقة ورئيس القسم هو المسؤول ثم مدير المدرسة

• إعداد مناهج المستوى الثاني من إلزامية التعليم برياض الأطفال والموجود حاليا يحتاج إلى مواءمة

• خطة مع كليات المعلم على مدى 4 سنوات للإحلال في التخصصات النادرة ولدينا مشكلة في الإنكليزي والفيرياء

• تجربة جديدة للتابلت في الابتدائي العام المقبل وزيادة تابلت المتوسط ليشمل 18 مدرسة

• المحاسبة لمن يبيع مذكرات للطلبة في المدارس فالكتاب هو الاصل ويرفق بأوراق عمل

أجرى اللقاء – عبدالرحمن الشمري:

اكدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري ان سرية تقييم المعلمين ليست على الاطلاق انما هناك مؤشرات يبديها رئيس قسم المادة الدراسية لنتائج زيارته الفصلية للمعلم تتيح له تصويب الملاحظات المسجلة عليه ولرفع مستواه.

واشارت الكندري خلال اللقاء الذي اجرته “السياسة” معها الى ان الوزارة ستستكمل احلال 25 في المئة الثانية هذا العام من المعلمين الكويتيين بديلا عن غير الكويتيين مع الهيئات التعليمية في تخصصات الحاسوب والاجتماعيات والكيمياء والاحياء لافتة الى ان الاحلال سيكون في تخصص الاجتماعيات في المرحلة الابتدائية والجغرافيا في المتوسط.

وكشفت الكندري عن رفع خطتها من الاحتياجات الى كليات التعليم على مدى 4 سنوات قادمة للاحلال من التخصصات النادرة ويفترض في كليات اعداد المعلم توجيه الطلبة نحو التخصصات حتى لا يفاجأ الطالب بانه اختار تخصصا لا نحتاج اليه.

واوضحت ان الوزارة شرعت بتنفيذ تابلت المتوسط كتجربة في 18 مدرسة في العلوم والاجتماعيات وسينفذ المشروع في المرحلة الابتدائية العام المقبل كتجربة في 10 مدارس ابتدائية.

وقالت: نحن بصدد رفع كتاب بالزامية التعليم في المستوى الثاني من مرحلة رياض الاطفال واعداد المناهج الخاصة بذلك.

واضافت ان الاعلان عن الاحتياجات من المعلمين في التخصصات التعليمية سيكون منتصف فبراير الجاري واعانة المعلمين الفلسطينيين من الكفاءات بالانخراط في مراكز رعاية المعلمين وتعليم الكبار كمدخول مادي مساعد.. والاولوية للكفاءة دون محاباة.

وذكرت ان نتائج تقييم المناهج السابقة والكفايات تكاد تكون متقاربة ويجب ان نعطي التجربة فرصتها والتذمر كان من آلية التدريب التي لم تتح للمعلمين التدريب الكافي، حيث شددنا على البنك الدولي بان في الكويت التدريب من اعلى الهرم التعليمي نزولا للاسفل.

وبينت ان تسكين الشواغر مستمر ما دامت ان هناك احالات للتقاعد وتم رفع اعلان لمراقبي الابتدائي والثانوي ومدير التنسيق للقطاع الاداري موضحة انه لم يتم استبعاد اهل الخبرة بادارة التنسيق من شروط التقدم للوظيفة انما هي شروط ديوان الخدمة المدنية واشارت الى ان استثناء اي فئة من الاحالة للتقاعد يجعلهم في مواجهة مع جيش جرار من المطالبين بحقهم بالترقي ولابد ان تكون عادلا بالتعامل وفق مسطرة واحدة مع الجميع.

وحذرت الكندري المدارس من بيع اي مذكرات للطلبة فالكتاب هو الاصل واعطاء الطالب ورقة عمل او مذكرة هو معين ومساند للكتاب ومن يخالف سيحاسب، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

* متى تنتهي سرية تقييم المعلم؟

– تقييم المعلم من اختصاص رئيس قسم المادة الدراسية ويليه في التقييم مدير المدرسة وينحصر دور الموجه الفني في زيارة المعلم في الفصل الدراسي وتسجيل ملاحظاته على ادائه ويتابع مع رئيس القسم تصويب هذه الملاحظات التي يطلع عليها المعلم ويتمثل دور رئيس القسم في الانماء المهني ورفع مستوى المعلمين.

\ كيف يمكن للمعلم معرفة مستوى تقييمه السنوي؟

– يفترض في كل زيارة لرئيس القسم أو مدير المدرسة أو الموجه الفني ان يطلع المعلم على بنود ونتائج هذه الزيارة سواء كانت ايجابية او بالملاحظات التي يبديها اي منهم، من اجل ان يرفع للمعلم مستواه ويتجنب الملاحظات المسجلة عليه خلال الزيارة، وهو مؤشر يتيح للمعلم معرفة مستواه التعليمي خلال الحصة الدراسية.

\ ماذا عن خطة الوزارة في “الإحلال” بالتخصصات التعليمية؟

– الاحلال في التخصصات التي يوجد فيها وفر من الكويتيين مكان المعلمين غير الكويتيين وهو اجراء بدأنا فيه من العام الماضي، وهذا العام سوف نستكمل احلال الـ 25 في المئة الثانية في التخصصات التي يوجد فيها وفر من الهيئة التعليمية وهي مواد “الحاسوب، الاجتماعيات، والعلوم” وسوف نفتح المجال للتخصصات”الكيمياء والاحياء” للدخل الى الميدان التربوي من الكويتيين، كذلك فتحنا تخصص “الحاسوب” للخريجين الكويتيين، لافتة إلى أن تخصص الاجتماعيات سوف يكون الاحلال في غالبيته في المرحلة الابتدائية، كما ان خريجي التاريخ والجغرافيا سيتم احلالهم في مرحلتي الابتدائي والمتوسط بحسب الاحتياج.

\ اذا ستكون هناك تعيينات جديدة في هذه التخصصات؟

– نعم للعام الدراسي القادم ستوفر هذه التخصصات آنفة الذكر للكويتيين.

\ ما خطتكم لتوفير مخرجات “الجامعة والتطبيقي” في تخصصات الانجليزي والفيزياء والفرنسي؟

– تواصلنا هذا العام الدراسي مع كليات المعلم في جامعة الكويت والتطبيقي عبر رفع احتياجات الوزارة من المعلمين على مدى 4 سنوات قادمة من هذه التخصصات، الا انه لدي مشكلة في الطالب الذي يدخل الجامعة لا يقبل على هذه الكليات، فاللغة الانكليزية لديها العدد قليل جدا، وتخصص الفيزياء لدينا نادر.

\ إذا ما الحل؟

– يفترض في مؤسسات اعداد المعلم توجيه الطالب وفق احتياجات الوزارة، حتى لا يفاجأ الطالب انه اختار تخصصا ليس له احتياج فيه.

تابلت المتوسط

\ ماذا تم بشأن “تابلت المتوسط”؟

– هو ضمن مشروع منهاجي بالتعاون مع مؤسسة التقدم العلمي تم تطبيقه تجريبيا في عشر مدارس العام الماضي وهذا العام دخلت التجربة ثماني مدارس باجمالي 18 مدرسة متوسطة والتركيز فيه على مادتي العلوم والاجتماعيات تحديداً لتحويلهما فيه.

\ كم كلفة هذا المشروع؟

– هذا مشروع تبنته مؤسسة التقدم العلمي دون ان تكلف الوزارة اي مبالغ مالية نهائيا، ونحن نتابع معهم أولاً بأول، والتقييم لدى الوزارة بناء على قراءات الميدان، بدليل واجهتنا بعض الصعوبات في المنهج ما تطلب ذهاب موجهين لدينا الى الاردن للاطلاع على هذا المشروع المطبق لديهم بشكل واسع.

التعاقدات الخارجية

\ متى تتوقف التعاقدات الخارجية مع المعلمين؟

– هناك تعاقدات خارجية مع المعلمين ولكن بعد استيفاء كل احتياجاتنا من التعاقد المحلي، حيث فتحنا باب التعاقد المحلي خلال الفترة السابقة وسوف نعلن عن التعاقد المحلي بناء على احتياجنا.

\ متى يتم الاعلان عنه؟

– سوف يكون في منتصف شهر فبراير الجاري.

• هل سيكون التعاقد الخارجي مع الدول السابقة نفسها؟

– يعتمد ذلك على حسب المواد والتخصصات التي نحتاجها، مثلا الفرنسي من تونس والرياضات والعلوم عادة نأخذهم من الأردن وفلسطين.

المعلون الفلسطينيون

• هل لديكم خطة لاستقطاب المعلمين الفلسطينيين بامتيازات جديدة؟

– وجدنا عزوفا من المعلمين الفلسطينيين بسبب الراتب فقط. والمجموعة الموجودة حاليا من خيرة المعلمين الذين وصلوا الكويت، ونحن لا نملك زيادة الراتب لأنه محدد ويجب التواصل فيه مع ديوان الخدمة المدنية، ولكن بدورنا نحاول إعانة الهيئة التعليمية بالانخراط في مراكز رعاية المعلمين وتعليم الكبار مما يتيح لهم راتبا ثانيا كمدخول مادي لهم ويساعد على رفع مستوى معيشتهم، حيث نبهنا على مديري العموم بالمناطق باعطائهم الأولوية ووفق الكفاءة وليس كمحاباة لسين أو صاد.

نتائج الاختبارات

• هل قمتم بتقييم نتائج الطلبة باختبارات الفصل الدراسي الأول؟

– نعم قمنا بتقييم نتائج الطلاب وهي لا تختلف عن السنوات السابقة في الأعوام 2015-2016-2016-2017.

ووجدنا النتائج تكاد تكون متقاربة تماما مقارنة مع المنهج القديم في 2016-2017 ومنهج الكفايات للعام الماضي والسنة هذه.

• هل يعني ذلك أن منهج الكفايات لم يحقق دوره وأهدافه؟

– ليس بمعنى أنه ليس له دور، ولكن حينما يقال أن المنهج السابق أفضل، وأن الكفايات عبء على الطالب وولي الأمر والردود التي جاءت من الميدان كنا نعتقد أن تكون أفضل ولكن وجدنا انها متقاربة ولكن يجب أن نعطي هذه التجربة فرصتها ، ولا نحكم عليها بالصورة الحالية، فنحن بدأناها في الصف الأول والثاني ونحتاج وقتا أكثر حتى يتم التدريب أكثر، لأن التذمر كان من آلية التدريب والتقييم، اذ لم يتح التدريب الكافي للهيئة التعليمية.

هل أثر إحالة رؤساء الأقسام المدربين على منهج الكفايات للتقاعد؟

– ليس جميعهم … ولكن كان هناك إحالات لبعضهم ممن أمضوا 34سنة بالخدمة، والتدريب الذي بدأناه هذا العام يختلف عن العام الماضي وكان لنا لقاء مع البنك الدولي بأن لا يتم التدريب من أسفل إلى أعلى انما العكس ، بمعنى أدرب الموجه العام والموجه العام بالمناطق التعليمية ومن ثم الى رؤساء الاقسام ثم الهيئة التعليمية بحيث يسير التدريب من مستوى الى مستوى .

• ماذا تم بخصوص تسكين الوظائف الإشرافية التي تم الانهاء من مقابلاتها؟

– لدينا حاجة لمراقبي التعليم الابتدائي والثانوي وسنعلن عنها بعد رفع حاجتنا الى القطاع الاداري، وكذلك مدير التنسيق.

تسكين الشواغر

• هل يوجد مبرر واضح ومنطقي لإبقاء منصب مدير التنسيق ، شاغرا؟

– الوزارة فيها كم من الشواغر أخذت منا وقتا طويلا، حتى أننا في رمضان الماضي جلسنا حتى الثالثة فجرا حتى نسكن الشواغر وفق الاولويات والعاملين في ادارة التنسيق حاليا هم أهل خبرة بعملهم .

• إذا طالما هم أهل خبرة لماذا تم استبعادهم بشروط أضافية؟

– نحن لم نستبعد أحدا انما هي قرارات ديوان الخدمة المدنية

لا تتدخل فيها نهائيا، والتنسيق عادة يفترض ان يكون مراقب ومدير شؤون تعليمية حتى يعرف الميزانيات ولابد أن أمارس هذا العمل، دون الحاجة لان يأتيني اداري يتقدم لوظيفة مدير التنسيق وكان لزاما ان يقنن فمن غير المعقول ان يأتي مدير انشطة او اداري لمجرد أنه مدير يتقدم للوظيفة.

\ متى يتم الاعلان عن شاغر مدير التنسيق؟

– تم رفع الكتاب الى القطاع الاداري مع كل الشواغر.

\ وماذا تم بخصوص تسكين مديري الشؤون التعليمية بالمناطق؟

– مازال هذا الامر في كنف د. حامد وزير التربية هو من لديه الرد على سؤالك.

– هل ينتظر رد الديوان حتى يعتمد تسكينهم؟

\ بالضبط هذا ضروري حتى لا تقع بالمحظور مثل ما حصل مع مديري العموم.

– كيف ستتعاملون مع شواغر من سيتم احالتهم ببلوغ 34 سنة بالخدمة؟

\ الشواغر سوف تستمر طالما ان الاحالة للتقاعد مستمرة.

– لماذا لم تطلبوا ايقاف الاحالة لبعض المناصب الاشرا فية لمدة معينة لتدريب الصف الثاني؟

\ طلبنا ولكن هي سنة الحياة بالكون لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك. ولوطبقنا الايقاف سوف نجد اعتراضا من الميدان الذين ينتظرون دورهم.

– الايقاف ليس على الاطلاق انما لمن لا يوجد له بديل الى حين تدريب من يتولى مكانه؟

\ هذا يحتاج الى موافقة، واذا طبقنا على فئة معينة يجب ان يطبق على الجميع واستثناء فئة دون اخرى يجعلك في مواجهة مع جيش جرار من المطالبات بالترقي ولذلك لابد ان تكون عادلا بمسطرة واحدة مع الجميع.

مشروع التابلت

\ ما الجديدفي مشاريع قطاع التعليم العام؟

– مثل ما نفذنا تجربة التابلت في المرحلة المتوسطة، سوف نقوم بتطبيقه في المرحلة الابتدائية ضمن مشروع تقدمت به احدى الجهات الخاصة طواعية بتزويدنا بالتابلت مجانا، حيث وفرنا لهم مناهجنا على اقراص مدمجة “للبدء في تطبيق التجربة على عشرة مدارس في العام الدراسي القادم.

\ ماذا عن مرحلة رياض الاطفال وتطويرها؟

– نحن بصدد رفع كتاب بالزامية رياض الاطفال والمقترح يكون في المستوى الثاني فقط وكلفت لجان من التواجيه الفنية برئاسة الموجهة العامة لاعداد منهاج خاص برياض الاطفال بما يتفق مع مشروع الزامية الرياض، علما بان هناك منهاج قائمة ولكن تحتاج الى شيء من التعديل والمواءمة حتى يكون هناك تناغم بين مرحلة الز امية الرياض والابتدائي.

\ هناك انتقادات كثيرة للمناهج فما دوركم في هذا الشأن؟

– نترك امر المناهج لوكيل المناهج وهناك موجهو العموم هم من يتابعون اي ملاحظات وترفع لجهات الاختصاص، ونحن جميعا نعمل في اطار دائرة واحدة بما يحقق مصلحة ابنائنا.

\ هل بات بيع المذكرات بالمدارس بديلا للكتب الدراسية؟

– ممنوع بيع اي مذكرة في اي مدرسة.

\ اغلب المدارس تبيع المذكرات؟

– ممنوع وقد تم ابلاغ مديري عموم المناطق .. بعدم بيع اي مذكرة انما تعطى للطالب كورقة عمل.

\ هي مذكرات يستعاض بها عن الكتاب؟

– بل .. الكتاب هو الاصل .. ورقة العمل او المذكرة هي معين وساند للكتاب والحديث عن البيع للمذكرات سوف اضفها في الاعتبار خلال الاجتماع القادم.