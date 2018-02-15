كتب – محمد غانم :

أكدت مديرة إدارة المراقبة الفنية ومدير ادارة الإحصاء بالإنابة في وزارة الكهرباء والماء م. إقبال الطيار إن أعمال الصيانة الجذرية والوقائية التي تجريها الوزارة على مستوى قطاع محطات القوى أسهمت في تحسين أداء المحطات وتقليل الأعطال التي تتعرض لها لاسيما في موسم الصيف وما يشهده خلال فترات الذروة.

وكشفت الطيار في تصريح أمس عن تراجع الأعطال الفجائية في محطات القوى خلال 2017 إذ سجلت المحطات المختلفة 280 عطلا كهربائيا مفاجئا مقابل 317 عطلا خلال 2016 لافتة الى ان محطة الزور الشمالية كانت

افضل المحطات التى تحسنت أرقامها تلتها محطة الصبية.

من جانب اخر افادت مصادر مطلعة ان وزارة الكهرباء والماء تعكف حاليا على اعداد الحساب الختامي مشيرة إلى أن مسؤولي القطاع المعني يعقدون اجتماعات مكثفة مع ممثلي وزارة المالية لإستكمال بعض الإجراءات حتى يتم إغلاق الميزانية في المواعيد المحددة لها دون تأخير.

وذكرت المصادر أن من بين الامور التي تسعى لها الوزارة مع نظيرتها المالية التوافق بشأن الميزانية الجديدة والتأكد من تغطيتها لكل المشاريع التي تحتاج إليها الوزارة في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أنه بالرغم من عدم ورود الموافقة حتى الآن بشأن المشروع المرفوع أن “المالية ” طمأنت “الكهرباء” بأن المخصصات ستغطي كل المشاريع المدرجة في الخطة للعام المالي 2018/2019 .