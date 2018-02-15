القاهرة – مي مجدي:

من أشهر الأكلات الشعبية، ارتبطت في الأذهان بقدرتها على علاج مشكلات العظام، الضعف الجنسي، وغيرها من الأمراض، باعتبارها من الأطعمة الدسمة، التي تحافظ على الصحة البدنية.

ويعتبر المطبخ المصري والسوري من أشهر المطابخ التي عرفها، وعادة يتم تناولها خلال فصل الشتاء والأيام الباردة للحصول على ما يفقده الجسم من طاقة.

عن الكوارع وحقيقة مساهمتها في علاج الأمراض، فائدتها للجسم، أجرت «السياسة»، هذا التحقيق، مع عدد من الخبراء والمتخصصين.

كشفت دراسة بريطانية للكوارع ان للكوارع فوائد مذهلة للبشرة، اذ تعزز من صحتها، تفوق فاعليتها فاعلية حقن «البوتكس»، التي تستخدمها الكثير من السيدات في الوقت الحالي، للحصول على بشرة مشدودة، مشرقة، للتخلص من التجاعيد، التي أصبحت تصيب الانسان في سن مبكرة. وجد أيضا مجموعة من خبراء التجميل الأميركيين، منهم «جوليا مارش»، المتخصصة في العناية بالبشرة، عددا من الفوائد المثيرة لشوربة الكوارع، أهمها، قدرتها على الحد من ظهور علامات الشيخوخة، ترهلات الوجه، التجاعيد واحمرار البشرة.

في هذا الصدد، أشارت دراسة أميركية حديثة، نشرها موقع «رعاية الصحة» الأميركي، أن الكوارع تساعد على الريجيم لغناها بمادة الكولاجين، الذي يجعل الفرد يشعر بالشبع، في مفاجأة لم تخطر على بال أحد من قبل. كما اكتشفت دراسة أخرى أجرتها جامعة نبراسكا، أن شوربة الكوارع تعالج نزلات البرد والانفلونزا، اذ أثبت الباحثون أنها تخفف من التهابات الجهاز التنفسي، تحسن الهضم لاحتوائها على الأحماض الأمينية، كما تقوي جهاز المناعة، تقلل من خطر الاصابة بأمراض الجهاز التنفسي، الربو، الحساسية، التهابات المفاصل. كذلك أكد سالي فالون ودانيال، باحثا التغذية، أن مرقة الكوارع تحتوي على مجموعة من المعادن التي يسهل امتصاصها، منها، الكالسيوم، الماغنيسيوم، الفسفور، الكبريت وغيرها، كما تحتوي على الكبريت، الغلوكوزامين، التي تكافح الالتهابات، خصوصاً التهابات المفاصل، بجانب قدرتها على تقليل الألم المصاحب لها.

علاج العظام

يؤكد الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة، أن الكوارع من أشهر الأطعمة الشعبية ، التي ارتبط اسمها بعلاج بالانزلاق الغضروفي، خشونة الركبة والرقبة، ومشكلات في العظام، لأن الحصول على المادة الجيلاتينية الموجودة حول الكوارع «تساهم في بناء الغضاريف، القضاء على الانزلاق الغضروفي الذي يعاني منه كثيرون خصوصاً كبار السن. كما أن تناول شوربتها يقوي جهاز المناعة، العظام، يقلل من الاصابة بهشاشة العظام، حدة التوتر والعصبية الزائدة، تؤخر ظهور علامات الشيخوخة، ترهل الجلد، التجاعيد، ومعها أيضا يشعر الفرد بالراحة النفسية والسكينة الداخلية.

ورغم الفوائد الكثيرة لها الا أن الاسراف في تناولها، يسبب العديد من المشكلات الصحية، فقد تؤدي للاصابة بعسر الهضم، كما أن عدم تنظيفها بالشكل الجيد قد يؤدي للاصابة بالتسمم، لذا ينصح بتنظيفها بالماء والملح والخل.

كما يجب على كبار السن عدم الافراط في تناولها لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون الضارة والتي تزيد معدل الدهون الثلاثية، لذلك لا ينصح بتناولها لمن يعانون من الأمراض المزمنة، مثل، الضغط، السكري، القلب.

الكوارع والجنس

تقول الدكتورة هبة قطب، استشارية الطب الجنسي والعلاقات الأسرية: كثير من الأطعمة ارتبطت بتحسين الأداء الجنسي، لعل الكوارع من أشهرها، لكن هذه المعلومات ليست سوى موروثات اجتماعية وثقافية، ليس لها أساس من الصحة طبيا وعلميا، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة، اذ ان قطعة واحدة منها تحتوي على ربع الدهون التي يحتاجها الجسم، ما يعني كمية كبيرة من الدهون والكوليسترول يحصل عليها الفرد بعد تناوله لها، هذه الدهون تحتاج كمية كبيرة من الطاقة والدم للجهاز الهضمي، ليمكنه من هضمها، بالتالي لن يجد العضو الذكري كمية دم كافية لحدوث عملية الانتصاب، ما يؤدي إلى فشل العلاقة الجنسية، ليس نجاحها كما يعتقد البعض، لاصابة وظائف الجسم الجنسية بالخمول وانخفاض النشاط.

وأغلب الأطعمة التي يقال انها تزيد من الرغبة والقوة الجنسية، تعمل على زيادة تدفق الدم داخل الجهاز العصبي، الأعضاء التناسلية، الا أن الرغبة الجنسية في الشريك هي التي تحدد مدى القدرة على الميل الجنسي، لذا فالأكلات، الأعشاب، الأدوية، المنشطات، تستطيع اعطاء اشارة البدء في حالة عدم وجود رغبة جنسية تجاه الشخص الآخر، من ثم تعد الأغذية التي تحتوي على الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة، هي الأفضل لصحة الجسم والأعضاء الجنسية، كذلك ممارسة الرياضة بشكل منتظم، لتحفيز الكفاءة الجنسية، تقوية المضخة الدموية بشكل عام.

الامساك المزمن

يقول الدكتور خالد يوسف استشاري التغذية العلاجية: ان الكوارع تحتوي على كولاجين ومواد جيلاتينية تسهل حركة الأمعاء، كما تعمل على تشحيم، تزييت الأمعاء وتسهل الحركة الدموية، ما يجعلها علاجا فعالا للامساك المزمن، لكن من الصعب أن تكون علاجا لمشكلات القولون العصبي، لأنه يحتاج تغذية حسب فصيلة الدم، ولا توجد مادة دهنية يمكنها علاج الحموضة، لأنها تتحول إلى أحماض دهنية في الدم، في حين أن علاجات الحموضة تحتاج إلى مواد قلوية. وهناك بعض الأبحاث التي أجريت عليها أكدت فاعليتها في علاج مشكلات العظام، مثل الهشاشة، لأنها تحتوي على قدر عال من الكالسيوم، يزيد تركيزه في العظم، لكن الاكثار من تناول منتجات الألبان، المواد الحيوانية، البروتنيات، يؤدي لزيادة الحموضة، التي تتحول في جسم الانسان إلى أحماض أمينية تضر الجسم.

وتساعد الكوارع كبار السن على بناء العظام، تعالج هشاشة وخشونة المفاصل، التي تصيب أغلب المسنين، أما مرضى القلب، الكوليسترول، ضغط الدم، فيجب عليهم الابتعاد عنها، كما يجب عدم الاسراف في تناولها.

شائعات

يؤكد الدكتور علاء أحمد الطحان، أستاذ جراحة العظام، جامعة القاهرة، أن من مقولة الكوارع من الأطعمة المفيدة لعلاج مشكلات العظام، خصوصاً الهشاشة والخشونة، ليس لها أساس من الصحة، لأنها دهون وكوليسترول، يدخل الجسم ولا تذهب إلى العظام مطلقا.لافتا إلى أن الأطعمة المعالجة للخشونة توجد في فول الصويا، الأعشاب الطبيعية، التي تتوافر في بعض الأدوية، وبالنسبة لعلاج الهشاشة فهو في الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل، السمك، البيض، اللبن، كما لا يمكن الاعتماد على هذه الأطعمة بشكل تام لتكون بديلا للعلاج، لكنها تعتبر عوامل مساعدة مع الأدوية.

* الكوارع بالطماطم:

المكونات:

2 كيلو كوارع مسلوقة

كوب من شوربة الكوارع

ربع كيلو طماطم مخفوقة ومصفاة

ملح

فلفل

ملعقة كبيرة سمن

5 فصوص ثوم مفرومين

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقة خل

الطريقة:

– يتم وضع السمن على النار مع اضافة البصل والثوم المفروم حتى يصفر لونها

– نضيف اليه الخل ونتركه حتى الغليان

– نضع عليه الطماطم، نتركها للغليان حتى تمام نضج الطماطم وتصبح ذات قوام غليظ

– نضع كوب من شوربة الكوارع، نتركها إلى أن تغلي ثم نضع الكوارع

– نتركه على نار هادئة لمدة ربع ساعة، مع تغطيتها جيدا أثناء الغليان

– عند تقديمه نضع أولا قطع الكوارع ثم نضيف عليها الصلصة المتبقية.

* طريقة عمل شوربة الكوارع:

يجب عند تحضير شوربة الكوارع، استخدام عظام البقر، الأقدام، الأوتار، يمكن اضافة الخضروات لتكون أكثر فائدة.

التحضير:

– توضع العظام في وعاء كبير وتغطيته بالماء.

– تضاف ملعقتان من خل التفاح في الماء قبل الطبخ ليساعد على سحب العناصر الغذائية المهمة من العظام.

– يغلي الوعاء بالماء المصفي.

– تخفف النار حتى ينضج لمدة ست ساعات على الأقل.

– يطهى ببطء على درجة حرارة منخفضة

– تطهى عظام الدجاج أن لمدة 24 ساعة

– تطهى عظام البقر لمدة 48 ساعة

– لانتزاع كل العناصر الغذائية من العظام.

– يمكن اضافة البصل، الثوم، الجزر، الكرفس لزيادة القيمة الغذائية.

– بعد الطبخ، يبرد المرق

– سوف تتكون طبقة من الدهون تتصلب على القمة

– هذه الطبقة تحمي المرق تحته

– يجب تجاهل هذه الطبقة فقط عند تناول المرق.

* الكوارع المغربية:

المقادير

1 كارع بقري متقطع

كوب حمص ناشف «حمص طهي»

كوب زبيب كبير الحجم

4 فصوص ثوم مفروم

نصف كوب خضرة مفرومة «بقدونس وكسبرة «

بصلتان مفرومتان

ملعقة صغيرة من البهارات، ملح، فلفل، جوزة الطيب، جنزبيل، بابريكا، كركم، ثوم بودرة، ماء، زيت زيتون

الطريقة:

– نسخن قليلا من زيت زيتون في وعاء الضغط، نشوح البصل، الثوم، الكوارع، الخضرة، التوابل

– نضيف الماء إلى أن يغطي الكوارع

– نتركها تنضج 30 دقيقة، نضيف الحمص، ثم نغطي الاناء ثانية

– نطهيها 40 دقيقة ثانية حتى تقل الصلصة

– نضيف الزبيب إلى الصوص قبل التقديم بـ 5 دقائق.