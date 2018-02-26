سيول – وكالات:

اتفقت الكوريتان أمس، على التعاون من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بينهما، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع بين مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية جونغ وي-يونغ مع نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي كيم يونغ تشول، في سيول.

وذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في بيان، أن “الطرفين اتفقا على أن أولمبياد بيونغ تشانغ أتاح فرصة لتحقيق السلام الدائم وإحلاله في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين الكوريتين”.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان في اجتماع مع نائبة رئيس الوزراء الصيني ليو يان دونغ، إنه على الولايات المتحدة أن تكون مرنة فيما يتعلق باحتمالية إجراء مباحثات مع كوريا الشمالية، وذلك بعد دلالات في نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ أظهرت أن الجانبين ربما يكونان على استعداد للتفاوض.

وأوضح “أظهرت كوريا الشمالية أخيراً، أنها مستعدة للمشاركة بفاعلية في محادثات مع الولايات المتحدة وتتحدث الولايات المتحدة عن أهمية الحوار”.

وأضاف إن “هناك حاجة الى أن تخفض الولايات المتحدة سقف شروط إجراء المحادثات مع كوريا الشمالية ويتعين على كوريا الشمالية إظهار استعدادها لنزع السلاح النووي، من المهم أن تجلس الولايات المتحدة وكوريا الشمالية معاً على وجه السرعة”.

وكان وفد كوريا الشمالية أعرب أول من أمس، عن استعداد بيونغ يانغ لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أول من أمس، عزمه بحث مدى جدية كوريا الشمالية في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، كأول خطوة باتجاه نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته قد غادرت كوريا الجنوبية دون لقاء وفد كوري شمالي، بحسب ما قاله مسؤول أمريكي اليوم .

وقال مسؤول بالسفارة الأميركية في سيول إن إيفانكا غادرت إلى واشنطن مع الوفد الأميريي، الذي يضم المسؤولة بالأمن القومي اليسون هوكير.

وأضاف إن إيفانكا لم تلتق بمسؤولين من كوريا الشمالية، كما أنه يبدو أنه من غير المحتمل أن تكون هوكر أجرت أي محادثات.

على صعيد آخر، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أمس، عن قلق روسيا إزاء العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على كوريا الشمالية.

وقال “نشعر بالقلق إزاء ما اتخذته الولايات المتحدة من خطوة جديدة نحو زيادة الضغط على كوريا الشمالية، وذلك وسط توقعات بتعزيز الحوار بين بيونغ يانغ وسيول في أعقاب اختتام دورة الألعاب الأولمبية”.

وأشار إلى أن العقوبات الأميركية المعلنة تتضمن عدداً من الجوانب المزعجة.

في غضون ذلك، طالبت اليابان كلا من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالمساعدة في مراقبة عمليات النقل البحري بين السفن في بحر الصين الشرقي، في ضوء انتهاك العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية التي تحدث هناك.