الكوس يكرم شعيب والجزاف اليوم

يقيم لاعب كرة الطائرة بنادي القادسية بدر عبد الرحمن الكوس حفل تكريم اليوم لكل من علي شعيب قائد منتخب الكويت السابق، ومدير عام الهيئة السابق فيصل الجزاف قائد القادسية واللاعب الدولي السابق، وذلك عرفانا بدورهم المتميز في مسيرة الكرة الطائرة، ومنتخب الكويت وفريقا الكويت والقادسية.
كتب محمد ابراهيم وناصر الفضلي: واصل العميد نزيف النقاط اثر تعادلة مع كاظمة في ختام
كتب – محمد ابراهيم وناصر الفضلي: قلب القادسية الطاولة على التضامن بعدما حول تأخ
بغداد-أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان العاهل السعودي الملك سلمان ب
روما-أ ف ب: قرر فريقا فيورنتينا وكالياري الايطاليان لكرة القدم سحب القميص رقم 13 الذ
وافقت لجنة التسوية باتحاد كرة القدم على اقامة مباراة ودية تجمع الازرق مع نظيره منت