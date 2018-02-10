الكوس يكرم شعيب والجزاف اليوم

يقيم لاعب كرة الطائرة بنادي القادسية بدر عبد الرحمن الكوس حفل تكريم اليوم لكل من علي شعيب قائد منتخب الكويت السابق، ومدير عام الهيئة السابق فيصل الجزاف قائد القادسية واللاعب الدولي السابق، وذلك عرفانا بدورهم المتميز في مسيرة الكرة الطائرة، ومنتخب الكويت وفريقا الكويت والقادسية.