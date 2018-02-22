الكويتية الرقمية للحاسبات و«سيسكو» تشاركان برعاية ملتقى الحوكمة والمخاطر

تشارك كل من الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات و«سيسكو» في رعاية ملتقى الكويت للحوكمة والمخاطر والامتثال في نظم المعلومات الذي سيعقد خلال الفترة 6 مارس في فندق جي دبليو ماريوت – قاعة الجهراء، برعاية، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ، وبدعم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وشدد المدير العام في الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات نبيل قبيسي على اهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات التي تعتبر جزءاً من حوكمة الشركات وامتداد لها، مشيرا الي ان هذه الاهمية تظهر خلال دورها في تحقيق تطوير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والشروع في الفحص التشغيلي والاستراتيجي.

واضاف قبيسي ان أهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات تتجلى في تطوير وادارة نظم تكنولوجيا المعلومات ، ضمان استمرارية الاعمال ، وتحديد الأساليب والوسائل والعمليات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ، مؤكدا انها أيضا تظهر في تحديد افضل الممارسات في مجال التطور التكنولوجي وإدارة تنمية وتطوير التطبيقات التكنولوجية للمعلومات .

ومن جانبه قال مدير عام شركة «سيسكو الكويت» سامر اللحام أن الشركة ستشارك في الملتقي والمعرض المصاحب له والذى سيحضره العديد من المسؤولين والمنتسبين من الجهات الحكومية والبنوك والشركات النفطية وشركات التدقيق المالي وشركات تكنولوجيا وتقنية المعلومات، مؤكدا على اهمية تقنية الحكومية والمخاطر والامتثال في نظم المعلومات التي تعتبر من المواضيع الحديثة والمهمة والتي يمكن ربطها بمختلف المجالات والتطبيقات، التي تبلور وتوضح أثر خفض مخاطر أمن المعلومات في الحد من التلاعب المالي الإلكتروني في ظل نظام الحكومة الإلكترونية.