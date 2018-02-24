بروكسل – (كونا): أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية نبيل بورسلي ان الشركة تقوم حاليا بتوسيع عملياتها في اوروبا وخارج اوروبا وفي مناطق النمو المرتفع، جاء ذلك في تصريح لـ (كونا) على هامش مشاركته الى جانب وفد من الشركة في حفل استقبال اقامته سفارة الكويت لدى بروكسل مساء الخميس بمناسبة الاعياد الوطنية للكويت.

وقال انه متواجد في اوروبا في رحلة عمل لدعم الاستراتيجية الجديدة لعمل الشركة لعام 2040، واضاف «لدينا استراتيجية طموحة جدا لزيادة كمية المنتجات البترولية القادمة الى اوروبا من خلال نظامنا في الكويت وايضا المنتجات البترولية من خارج الكويت لتسويقها هنا من خلال شبكتنا اللوجستية القوية».

وأوضح بورسلي ان هناك العديد من الاهداف وراء رحلته الاوروبية التي تشمل المنشآت التجارية التابعة للشركة في إيطاليا وألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة وبينو.

من جانبه قدم نائب الرئيس التنفيذي لشؤون أوروبا في شركة البترول الكويتية العالمية خالد المشيلح في تصريح مماثل لـ (كونا) تهانيه لقيادة وحكومة وشعب الكويت بمناسبة الاعياد الوطنية.

وقال المشيلح ان «استراتيجية الشركة لعام 2040 مبنية على تحقيق مزيد من النمو في الاعمال التجارية في اوروبا في حين تغرس الابتكار والرقمنة كعناصر اساسية في المجموعة».

واعرب كل من بورسلي والمشيلح عن سعادتهما بلقاء الموظفين الكويتيين الذين يعملون مع الزملاء الاوروبيين جنبا الى جنب من اجل تعزيز اداء الشركة ونموها. وضم وفد الشركة الذي شارك في الحفل مدير إدارة الملاك بالشركة عدنان القلاف.

يذكر ان شركة البترول الكويتية العالمية المعروفة بعلامتها النفطية (كيو 8) تقوم بتصنيع وتسويق الوقود ومواد التشحيم وغيرها من المشتقات النفطية وهي تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.