“الكويتية” تحقق حلم الطفل مهدي بزيارة عالم فيراري في أبوظبي

انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية تجاه افراد مجتمعها قامت الخطوط الجوية الكويتية بتنظيم رحله للطفل الكويتي مهدي مراد وذلك من خلال تحقيق حلمه بزيارة عالم فيراري في ابوظبي.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام فايز العنزي ان الخطوط الجوية الكويتية تتشرف بان تكون أحد المؤسسات الوطنية التي ترعى مثل هذه الرحلات بالتعاون مع بنك الكويت الوطني.

حيث قامت الخطوط الجوية الكويتية بتوفير تذاكر السفر للطفل مهدي مراد وخمسه من افراد عائلته ذهابا وايابا وتضمن ذلك استقبال مهدي في مطار الكويت الدولي وتقديم ضيافة متميزة له في الطائرة وثم مثل ذلك في طريق العودة من مطار ابوظبي مما كان له الأثر الطيب لدى الطفل وافراد اسرته.