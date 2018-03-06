“الكويتية” توقع اتفاقية مع جامعة ساوث ويلز لتدريب مهندسي الصيانة

وقعت الخطوط الجوية الكويتية اتفاقيه مع جامعه ساوث ويلز لتدريب وتعليم مهندسي الصيانة وتجهيزهم بالخبرات العملية التي يمارسونها في مهنتهم. وقد تم توقيع الاتفاقية في معرض الطيران في دبي بحضور الرئيس التنفيذي بالخطوط الجوية الكويتية إبراهيم الخزام ومساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عبدالحليم زيدان ومدير مركز الاعمال بالخطوط الجوية الكويتية في دبي عبدالله العنزي.

وقال الخزام ان الاتفاقية مع جامعة ساوث ويلز فرع دبي تعد خطوه هامه لاكتساب الخبرات العملية وتطوير الايدي العاملة لمهندسي الكويتية وتعتبر هذه الخطوة ضمن اهم استراتيجيات الكويتية نحو رفع كفاءة العمل ومواكبة آخر وسائل التعليم والتدريب العملي للموظفين.

وأضاف الخزام ان الاتفاقية مع جامعة ساوث ويلز تضمنت التركيز على تدريب الطلبة عمليا بشكل مكثف وذلك بهدف تطوير قدراتهم واكتساب الخبرة التي سوف يمارسونها في مهنتهم اليومية لصيانة الطائرات. وان الطلبة من حملة يمكنهم انهاء برنامج البكالوريوس والتخرج بشهادة بريطانية معتمده بالصيانة B1.1-B2 الليسانس الهندسية في سنة واحدة اثناء أداء وظيفتهم.

وفي حال عدم توافر هذه المؤهلات لدى الطالب لبدء الدراسة فإن الجامعة لديها برنامج تأهيلي يتم من خلاله إعطاء الطالب خلفية عميقة يستخدمها لاحقا في الدراسة والعمل. أما بالنسبة للدراسات العليا فإن جامعه ساوث ويلز ستعرض برنامج الماجستير لهندسة الطيران وادارتها لتطوير قدرات العاملين بالقطاع وتزويدهم بالخبرات التي سوف يطبقونها في عملهم وخصوصا ان الجامعة تقع في دبي مما يسهل قرب المسافة للطلبة. وختم الخزام متمنيا التوفيق والتعاون المستمر ما بين الجهتين للاستمرار في تطوير صيانة الطائرات.