“الكويتية للإغاثة” و”أوتشا” تنسقان عملهما في اليمن

الرياض ـ كونا: بحث وفد الجمعية الكويتية للاغاثة الزائر لليمن مع مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية اوتشا بالعاصمة الموقتة عدن امس تنسيق الجهود الانسانية في اليمن ضمن حملة الكويت الى جانبكم.

وقالت الحملة في بيان صحافي ان الاجتماع هدف الى ضمان توصيل المساعدات لاكبر قدر ممكن من المستفيدين بحسب التقارير الانسانية التي ترفعها الامم المتحدة الخاصة بالاحتياجات واختيار المناطق الاكثر تضررا.

من جانبه قال مدير مكتب الامم المتحدة اندريا ري كيا ان حملة الكويت الى جانبكم من اهم الشركاء الذين يعملون معنا في الجانب الانساني في اليمن.