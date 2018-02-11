– نمرالصباح: المعرض بات يمثل شريحة مهمة في المجتمع ويجمع المبتكرين والصناع من دول العالم

– الأحمد: فعاليات الدورة الثالثة 2019 ستحمل الكثير من المفاجآت منها مضاعفة مساحته لاستيعاب أعداد المشاركين

– الرشدان: الكويتية للاستثمار انتزعت بـ «ميكرفير» مكانة مميزة على خريطة أهم المعارض الدولية

كتب – بلال بدر:

اختتمت الشركة الكويتية للاستثمار مساء أول من أمس فعاليات معرض الصناع العالمي «ميكرفير-الكويت2018» الذي نظمته الشركة تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على مدى 4 أيام ولاقى إقبالا جماهيريا كبيرا حيث بلغ عدد زوار المعرض 43 ألفا من 17 ألف زائر العام الماضي.

وشهد الحفل الختامي تكريم 15 مشروعا فائزا من إجمالي 185 من المشاريع المشاركة في المعرض بجوائز يصل مجموعها إلى أكثر من 30 ألف دولار، تم اختيارهم من قبل الجمهور ولجنة الحكام.

وحضر حفل الختام وتوزيع الجوائز الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر الصباح ومدير عام الشركة الكويتية للاستثمار فواز الأحمد، ومساعد المدير العام في بنك الكويت الوطني منال المطر، والرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار إلى جانب حضور نخبة من المسؤولين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة.

شريحة مهمة

من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر الصباح في تصريحات للصحافيين على هامش حفل ختام المعرض، ان ميكرفير-الكويت الذي تنظمه الشركة الكويتية للاستثمار، يمثل شريحة مهمة في المجتمع هم الصُناع والمبتكرين، حيث يعد المعرض المكان الذي يجمع المبتكرين وأصحاب المشاريع المختلفة من جميع دول العالم

وتابع بقوله «سعدنا اليوم بإقامة مثل هذه المعارض تحت مظلة «كويت إكسبو2018» خصوصا عندما شاهدنا بهجة المواطنين والمقيمين والزائرين، مشيدا بتنظيم معرض الصناع وبوجود حكام دوليين في ميكرفير-الكويت يمكنهم أن يساعدوا على ثقل المواهب الموجودة ودعمهم لتحويل هذه الأفكار من ورقية الى صناعية.

نجاح غير مسبوق

بدوره قال المدير العام للشركة الكويتية للاستثمار فواز الأحمد، إن المعرض في دورته الثانية 2018 حقق نجاحا فائقابشكل أكبر مما كان عليه العام الماضي رغم أن المعرض في دورته الأولى،كبداية، كان أكبر من توقعاتنا غير أن هذا العام يشهد المعرض نجاحات أفضل على جميع الأصعدة من ناحية المشاركين والرعاة والجمهور وأيضا من جهة الجوائز المرصودة للفائزين والبالغة أكثر من 30 ألف دولار حيث تم زيادة عدد الفائزين إلى 15 فائزا بدلا من 10 العام الماضي، كما أظهر المعرض هذا العام تنوعا في المشاريع المشاركة وخصوصا من الخارج حيث شارك دول مثل أميركا وماليزيا وألمانيا وإندونيسيا بالاضافة الى دول الخليج ودول عربية أخرى مصر وسورية واليمن.

وذكر الأحمد في تصريحات للصحافيين على هامش ختام فعاليات معرض الصناع العالمي «ميكرفير-الكويت2018»، أن الكويتية للاستثمار مستمرة في إقامة هذا المعرض سنويا، لافتا إلى أن نسخة العام المقبل تحمل الكثير من المفاجآت كما أن المعرض سيشهد توسعات كبرى منها مضاعفة مساحة المعرض لتستوعب الزيادة الكبيرة التي شهدناها العام الحالي على مستوى المشاريع المشاركة أو الجمهور، إضافة إلى أننا سنعمل على تطويره بشكل أفضل وسيحمل معه مفاجآت عديدة في 2019.

وأوضح الأحمد أن دور الكويتية للاستثمار يتمثل في تهيئة نوعية من المعارض للمشاركين والمستثمرين والجمهور يمكنهم من الإطلاع على المشاريع المشاركة، تمهيدا لدعمها وتطويرها، لافتا إلى ان 90 في المئة من المشاريع المشاركة مازالت في مراحلها البدائية.

مكانة محلية ودولية

بدوره أشاد رئيس اللجنة المنظمة ومدير أول العلاقات العامة في الشركة الكويتية للاستثمار طلال الرشدان، بجهود الرعاة والداعمين لمعرض الصناع العالمي «ميكرفير-الكويت2018»، موجها الشكر إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رعايته الكريمه للمعرض، وكذلك بنك الكويت الوطني الذي كان له حضور كبير ضمن فعاليات المعرض، فضلا عن رعايته البلاتينية لميكرفير وأيضا شركة معرض الكويت الدولي، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، والمركز المالي الكويتي والشركة الأولى لتسويق الوقود ومجموعة البابطين، بنك الكويت الصناعي، شركة حقول الغاز والنفط، إيكويت للبتروكيماويات، شركة التسهيلات التجارية، وزارة الشباب، شركة أسيكو للصناعات، كي آ سي للوساطة المالية، شركة أنرتك القابضة، وزارة الإعلام، وأخيرا مجموعة الراي الإعلامية، والشكر موصول لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي على جهودهم المبذولة في تسليط الضوء على المشروعات الخلاقة والمبدعة للشباب الكويتي والعربي.

وقال الرشدان: إن الشركة الكويتية للاستثمار ومن خلال معرض الصناع العالمي ميكرفير، استطاعت انتزاع مكانة محلية وإقليمية ودولية لدولة الكويت على خارطة أهم وأنجح المعارض الهادفة والداعمة لمشاريع الشباب والصناعة عموما، لاسيما وأنها فازت العام الماضي بأفضل معرض هادف.

وتابع الرشدان: «إن الشركة الكويتية للاستثمار تفخر برسالتها المجتمعية التي قامت ومازالت تقوم بها منذ أكثر من 55 عاما، حيث تحمل سجلا حافلا من المشاركات والمشاريع المجتمعية الهادفة التي قامت بها على امتداد تاريخها، وها هي الآن تضيف رصيدا جديدا إلى سجلها من خلال تنظيمها لمعرض الصناع العالمي ميكرفير-الكويت 2018، ليس محليا فقط بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط،ويعتبر ميكرفيرالكويت2018 هو المعرض رقم 225 على مستوى العالم، بالنسبة للمعرض الأم بالولايات المتحدة منذ انطلاقهبنيويورك في العام 2006.

ولفت إلى ان الدورة المقبلة للمعرض في 2019 ستكون أقوى وستحظى بمفاجآت عديدة في مناحي كثيرة ومتوقع ان يتم اعتماد أكثر من 100 مشارك في النسخة الثالثة.

المشاريع الفائزة في ميكرفير-الكويت2018.