“الكويتية للاستثمار” تُقلص حصتها في “مينا العقارية” إلى 9.9%

أظهر التقرير اليومي لتغيرات الإفصاح عن المصالح ببورصة الكويت، تراجع حصة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار في شركة مينا العقارية من 12.22% إلى 9.855%، بنقص قدره 2.365%.

ويبلغ رأسمال “مينا” نحو 8.25 مليون دينار، موزعاً على 82.5 مليون سهم تقريباً، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

وتمتلك “الكويتية للاستثمار” ومجموعتها (نظام المشاركة وشركة كفيك للوساطة المالية) الحصة الأكبر في رأسمال “مينا”، تليها حصة شركة الداو للاستثمار بنسبة 9.75%، ثم شركة مجموعة الزامل بواقع 9.2%.

وارتفع سهم “مينا” في ختام تعاملا امس، بنحو 3.9% عند سعر 35 فلساً، وذلك بتداول 22.5 ألف سهم بقيمة 699 دينارا.