“الكويتية للستايرين” 94 مليون صافي أرباح العام الماضي

أعلنت الشركة الكويتية للستايرين أمس تحقيقها أرباحا صافية بلغت 94 مليون دولار أميركي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عادل المنيفي ان الشركة حافظت على أدائها في عام 2017 بفضل استراتيجيتها التي تعتمد على تعزيز المبيعات على المستوى العالمي اضافة إلى اعتمادها سياسة تقنين التكاليف الثابتة.

وأضاف المنيفي ان الشركة قامت خلال 2017 بعمليات صيانة شاملة في مقر عملياتها لتحسين مستوى التنافسية والربحية واستدامتها على المدى الطويل مما مكنها من مواصلة تقديم مستوى جودة عالية من مادة الستايرين مونيمر لقاعدة عملائها حول العالم.

وذكر ان مادة الستايرين مونيمر شهدت العام الماضي تحسنا في الأسعار حيث بلغ متوسط سعرها 1200 دولار للطن المتري الواحد.

وأشار إلى ان الشركة تعتمد أعلى المعايير العالمية في جميع قطاعات العمليات لتحافظ على ربحيتها لافتا إلى استمرارها في تقديم القيمة المضافة للاقتصاد المحلي مع المشاركة في نهضة القطاع عالميا.