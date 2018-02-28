كتب-عبدالله عثمان:

كشفت مصادر رفيعة المستوي في شركة البترول الوطنية عن وصول اولى شحنات الغاز الطبيعي المسيل المستورد الى مصفاة ميناء الاحمدي يوم 26 فبراير الماضي، موضحة ان الباخرة انتهت من تفريغ شحنها البالغة 130 الف متر مكعب في السفينة ” غولار ” ليبدأ موسم استيراد الغاز اعتبارا من مارس الجاري.

واضاف المصدر لـ”السياسة” ان عمليات ضخ الغاز الطبيعي الى شبكة وزارة الكهرباء بدأت فعليا عصر امس إذانا ببدء موسم الاستيراد، مشيرة الى ان “غولار” بدأت في ضخ كميات تقدر بـ100 مليون قدم مكعبة يوميا في الشبكة وهي كميات تعد اولية لموسم الاستيراد.

وأوضحت المصادر ان كميات ضخ الغاز تبدا تدريجيا في شبكة وزارة الكهرباء من 100 مليون قدم مكعبة يوميا لتصل الى 250 مليون قدم مكعبة لتبلغ الحد الاقصي 750 مليون قدم مكعبة في اوقات الذروة، بيد ان المصادر اكدت ان الشركة اجرت تجربة لكميات الضخ القصوى للسفينة “غولار ” العام الماضي والتي بلغت 900 مليون قدم يوميا والتي من المحتمل تجربتها هذا العام.

وتقدر حمولة باخرة الغاز المسيل الـ (Carrier) بين 130 الى 150 الف متر مكعب من الغاز تضخ في حالتها السائلة لتتحول الى الحالة الغازية في السفينة “غولار”، موضحة ان عملية التفريغ والشحن تتم عقب وصول الباخرة وتستغرق من 3 – 5 ايام على رصيف الميناء.

وكانت السفينة غولار قد وصلت فعليا الى رصيف ميناء مصفاة الاحمدي يوم السبت الماضي لتبدأ الاستعداد لتلقي اولي شحنات الغاز المسيل لتحويلها الى الحالة الغازية وتبدا عمليات الضخ في شبكة وزارة الكهربياء، موضحة ان شركة البترول الوطنية انتهت من عمليات صيانة دورية لمرفق استيراد الغاز خلال الشهرين الماضيين استعدادا لبداية الموسم الجديد للاستيراد.