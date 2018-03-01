الكويت: الإرهاب أكبر تهديد للسلم ولا يرتبط بدين

جنيف – كونا:

أكدت الكويت امس امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان أن ظاهرة الارهاب لا ترتبط بدين أو لون أو عرق معين وانها تشكل أكبر تهديد على الامن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم امام دورة المجلس ال37 في اطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان في سياق مكافحة ما يعرف بالارهاب في جنيف.

واضاف السفير الغنيم ان الارهاب لا يشكل فقط خطرا على حياة الافراد والمجتمعات بل يعد عائقا رئيسيا تجاه حماية وتعزيز حقوق الانسان وتطبيق أعمال اجندة التنمية المستدامة لعام 2030 الامر الذي يتطلب ضرورة تضافر الجهود الدولية من اجل القضاء على ظاهرة الارهاب لتحقيق الاستقرار في الدول والمجتمعات.

وأكد حرص الكويت على ضرورة مكافحة الارهاب بجميع اشكاله وصوره عبر مشاركتها الفعالة مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الافة وذلك من خلال استضافتها اخيرا أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

واوضح ان جهود الكويت لم تقتصر على هذا الحد بل استضافت خمسة اجتماعات معنية بمكافحة الارهاب مثل اجتماع المجموعة المعنية بالاستقرار واجتماع المجموعة المصغرة للتحالف الدولي والاجتماع الخاص للمجموعة المعنية بالرسائل المضادة واجتماع المجموعة المعنية بمنع تمويل الارهاب والاجتماع المعني بمنع تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب.

واكد ان الكويت تجدد موقفها الثابت والراسخ تجاه مكافحة الارهاب كما تدين وتستنكر بشدة كل الاعمال والافعال الارهابية حول العالم.