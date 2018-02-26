مومباي في الصدارة عالميا بمتوسط 217 ألف دولار ودبي الأولى بين الدول العربية بـ 138 دولار

حلت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا والـ 17 عالميا ضمن مسح أجراه بنك HSBC البريطاني للمدن التي يحصل فيها المغتربون “الوافدون” على اعلى اجور.

وبلغ متوسط الاجر السنوي في الكويت 123 الف دولار اميركي مقابل 138.2 الف دولار لمدينة دبي التي احتلت الترتيب العربي وجاءت في المركز الـ11 عالميا، فيما جاءت الدوحة في المرتبة الثانية عربيا والـ 15 عالميا بمتوسط 131.4الف دولار وأبوظبي الثالثة على مستوى الدول العربية والـ 16 عالميا بمتوسط 127.5 الف دولار.

ووفقا للتقرير الذي اورده موقع “ارقام” امس فان متوسط الاجر العالمي يبلغ 99.9 الف دولار سنويا.

وجاءت كل من الرياض ومسقط والمنامة والقاهرة في الترتيب السادس والسابع والثامن عربيا على التوالي.

وحلّت مدينة مومباي الهندية، التي تعد مركزًا ماليًا وتجاريًا وترفيهيًا للبلد الذي يتجاوز تعداد سكانه مليار نسمة، في المرتبة الأولى بتصنيف المدن التي يحقق بها المغتربون أعلى دخل، وفقًا لمسح مصرف “إتش إس بي سي”.

وبحسب نتائج المسح بلغ متوسط الدخل السنوي للمغتربين المقيمين في أكبر مدن الهند أكثر من 217 ألف دولار، أي ما يزيد على ضعف المتوسط العالمي الذي يقل قليلًا عن 100 ألف دولار.

وبذلك تفوقت مومباي على مدن ومراكز مالية وتجارية كبرى مثل سان فرانسيسكو ولندن وهونغ كونغ، وكانت واحدة من أربع مدن آسيوية جاءت في المراكز العشرة الأولى.

وإجمالًا كان هناك 31 مدينة –بينها 6 مدن عربية- يحصل فيها المغتربون على أكثر من 100 ألف دولار، بينما سجلت 21 مدينة أخرى –بينها مدينتين عربيتين- مستويات دون المتوسط العالمي.

تمكَّن بنك (HSBC) البريطاني من تحديد المدن العشر التي توفر الدخل الأعلى على مستوى العالم بالنسبة للعمالة الوافدة (المغتربين)، والتي يُنصح بالانتقال اليها والعمل فيها بالنسبة للأشخاص الراغبين بزيادة دخولهم المالية.

ووصل مصرف “أتش أس بي سي” البريطاني الى هذه النتائج والى تحديد هذه القائمة بعد مسح أجراه لهذا الغرض وشمل أكثر من 25 الف شخص من العمالة الوافدة أو المغتربين لغايات العمل في مختلف أنحاء العالم، وتمكن من تحديد متوسطات الدخول المالية لهذه العمالة الأجنبية في هذه البلدان.

وغابت كافة المدن العربية والخليجية عن قائمة المدن العشر الأعلى دخلاً بالنسبة للعمالة الوافدة، على الرغم من أن أغلب مواطني دول العالم يتهافتون على فرص العمل والوظائف في منطقة الخليج، كما أن مدناً غربية كبرى ومهمة غابت عن قائمة المدن العشر مثل العاصمة البريطانية لندن التي يتهافت أيضاً الكثيرون على العمل فيها لكن متوسط الدخل المالي فيها يبدو متواضعاً أيضاً مقارنة بمدن أخرى وبالنسبة للعمالة الوافدة.

وفيما يلي المدن العشر الأفضل في العالم للعمالة الوافدة:

أولاً: مومباي في الهند، ويبلغ متوسط الراتب الذي يجنيه العامل الوافد فيها 217 ألفاً و165 دولار أميركي سنوياً.

ثانياً: سان فرانسيسكو، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ويبلغ متوسط دخل العامل الوافد فيها 207 آلاف و227 دولارا سنوياً.

ثالثاً: زيوريخ في #سويسرا، ويبلغ متوسط دخل المغترب فيها 206 آلاف و875 دولاراً في السنة.

رابعاً: شنغهاي في #الصين، ويبلغ متوسط الدخل السنوي للعامل الوافد فيها 202 ألفاً و211 دولاراً أميركياً.

خامساً: جنيف في سويسرا، ويبلغ متوسط دخل الفرد الوافد 184 ألفاً و942 دولاراً سنوياً.

سادساً: نيويورك في الولايات المتحدة، ويبلغ متوسط دخل العامل الوافد فيها 182 ألفاً و240 دولاراً في السنة.

سابعاً: لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، ويبلغ متوسط الإيراد المالي السنوي للعامل الوافد في هذه المدينة 161 ألفاً و126 دولاراً.

ثامناً: جاكرتا في إندونيسيا، وفيها متوسط الدخل السنوي للعامل الوافد 152 ألفاً و589 دولارا.