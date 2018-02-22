اظهر تقرير المجلس العالمي للذهب حول حيازات البنوك المركزية الصادر خلال فبراير الجاري، احتدام المنافسة بين الصين وروسيا على المركز الخامس بقائمة أكثر البلدان امتلاكًا لاحتياطات الذهب، حيث واصلت موسكو زيادة حيازتها من المعدن النفيس بشكل شهري منذ عام 2015.

واحتفظت الولايات المتحدة بصدارة الترتيب بفارق كبير جدًا عن ألمانيا صاحبة المركز الثاني، وشكل المعدن النفيس ثلاثة أرباع الاحتياطات لدى البنك المركزي الأميركي، وهي أيضًا أكبر نسبة في القائمة التي شملت نحو 100 دولة.

وأظهرت البيانات، صدارة السعودية لقائمة البلدان العربية التي تمتلك ذهبًا أكثر في بنوكها المركزية، لكن حيازتها شكلت نسبة ضئيلة من إجمالي الاحتياطات لديها.

وقبل صدور تقرير المجلس عن الشهر الأول من العام الجاري، أشارت “بلومبرج” إلى أن البنك المركزي الروسي اشترى ما يقرب من 20 طنا متريا من الذهب خلال يناير الماضي، لتتقدم بلاده إلى المركز الخامس متفوقة على الصين، التي أوقفت عمليات زيادة حيازتها من الذهب منذ أكتوبر