الكويت بلا مجلس الأمة!

أحمد الدواس

أحمد الدواس

يوم السبت 2 فبراير الجاري دشن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد القمر الاصطناعي «خليفة سات»، الذي تم تصنيعه بأيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، ومن المقرر إطلاق القمر الى الفضاء الخارجي خلال وقت لاحق من العام الحالي.

نهنئ إخواننا في الإمارات على هذا الإنجاز العظيم.

في الإمارات لايوجد مجلس أمة وإنما انجازات أبهرت دول العالم قاطبة، أما أعضاء مجلس الأمة لدينا فشاطرين فقط في الصراخ بقاعة المجلس وكيل الاتهامات للناس وتجريح مشاعرهم والشك بذممهم ، أضعنا سنوات طويلة لم نصلح حال الوطن .

ليت حل مجلس الأمة الكويتي استمر طويلاً ، ليت الحياة النيابية تعطلت لبضع سنوات مثلاً حتى يستقر الوضع السياسي الإقليمي المحُيط بالكويت ، ففي معظم الأحيان لايحقق النواب مصالح المواطن ، بل يريدون دائماً الاصطدام بالسلطة، ثم كيف نصدقهم ونثق بهم وكادت الكويت تضيع بسبب أداء بعضهم؟

نعم الحكومة بها عيوب كثيرة وكذلك النواب الذين يجهلون مايدور في العالم من مصائب ومحـن، فليتكم أيها النواب تعضوا على الكويت بالنواجذ ، نضرب لكم أمثلة ًودروساً لعل ضميركم يصحو ويتحرك شعوركم الوطني ، لن نتحدث عن الدول العربية التي تدهور فيها الوضع الداخلي ودخل بعضها حروباً أهلية ، انظروا الى معظم دول العالم وخذوا العبرة ، هناك شعوب تعاني من مجاعة وفقر ونقص الماء أو أنظمة مستبدة ،فلما اشتد الفقر بشعب نيبال باع بعضهم كليته ليشتري منزلاً ، فلما اشترى المنزل تعرضت نيبال لزلزال دمر منازل كثير من النيباليين فخسروا صحتهم ومنازلهم ، وفي تايلاند هناك وضع متوتر دائم بين المعارضة والحكومة، وفي الهند أجج رئيس الحكومة الهندوسي مشاعر الكراهية والتعصب بين الهندوس والمسلمين ، وتعاني أوروبا من بطالة وأزمة مهاجرين أفارقة وعرب وضرائب حادة ولغة كراهية ضد المهاجرين ، وهناك بالقرب منا منطقة فيها اضطرابات خطيرة ، فدولة أثيوبيا بها حكم ديكتاتوري فلما اندلعت الاحتجاجات في شوارعها في أغسطس 2016 قتلت الشرطة عشرات الإثيوبيين، أما ارتريا فنظامها قمعي مشابه تماماً لنظام كوريا الشمالية ، وفي أميركا هناك فقر يعاني منه أميركي واحد من بين ستة أميركيين مع تفشي حمل السلاح.

وفي أميركا اللاتينية تعتبر السلفادور أخطر بلد على وجه الأرض ، وتشتهر كولومبيا بإنتاج وتهريب المخدرات، ودخلت في حرب أهلية مع الثوار الكولومبيين لأكثر من 52 عاماً، وبلغت خطورة الوضع فيها ان القضاة باتوا يخشون على أنفسهم من الاغتيال ، وبالفعل حدثت حالات اغتيال للقضاة، وفي البرازيل هناك مشكلات القتل والسرقة والفقر رغم جذب المنطقة السياحي .

هذه فقط صور عن مآسي وشعوب العالم ، فمارأي النواب؟ هل تريدون الإضرار بالوضع الداخلي لدفع الكويت الى وضعٍ مأسوي شبيه بأوضاع تلك الدول؟ إذا في هؤلاء النواب «خير» فليبذلوا جهودهم لمكافحة الفساد المنتشر بالدولة ، وحققوا مصالح المواطن الكويتي.

ياجماعة أنا لست مع الحكومة، بل أكره معظم وزارات الدولة، لاسيما الوزارة التي عملت فيها وهضمت حقي سنوات طويلة ، لكني أخاف على بلدي الكويت من أعضاء مجلس الأمة لأنهم قد يضرون بالوضع السياسي القائم فهم لاينظرون الى مآسي الشعوب حتى يتعضوا من الدروس والعبر.

في بلدنا إذا كنا لانستطيع ان نصنع عود ثقاب أو مسماراً ولاأقول قمراً اصطناعيا مثل الإمارات فاعملوا يانواب على تحسين الظروف المعيشية والتعليمية للمواطن ، فهناك بطالة بين الشباب الكويتي، فحصول الكويتي على وظيفة لايعني فقط كسب القوت، إنما ليشعر بكرامته واعتزازه بنفسه، بدلاً من الشعور بالتوتر والكآبة وإثارة المشكلات الاجتماعية.

ثم لماذا لايجد المواطن لابنه أو ابنته مقعداً للدراسة في جامعة البلاد، لماذا لاتقترحون إنشاء جامعات جديدة، هل دوركم يقتصر فقط على مناكفة الحكومة وكيل الاتهامات والصراخ في قاعة البرلمان أم تشريع القوانين المفيدة للصالح العام؟

من يدري لعل حالنا ينصلح إذا أصبحت الكويت بلا مجلس أمة ، فهاهي الإمارات حققت إنجازات ضخمة دون برلمان .

سفير كويتي سابق

aldawas.ahkwt@yahoo.com