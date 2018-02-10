الكويت تتصدر “دولية الهجن”

شهدت انطلاقة بطولة الكويت الدولية الـ 18 لسباقات الهجن اثارة وندية، اول من امس، وذلك برعاية اميرية سامية وبمشاركة واسعة متضمنة 81 شوطا وذلك على مضمار الشهيد فهد الأحمد في النادي الكويتي لسباقات الهجن.

وتصدرت الكويت سباقات اليوم الاول وحصدت تسعة انتصارات ودخلت في منافسة مثيرة مع السعودية وقطر في معظم الأشواط، وشمل اليوم الاول إقامة 16 شوطا في الفترة الصباحية ثم افتتاح القرية التراثية المقامة على هامش البطولة.

وتستمر البطولة التي تشهد مشاركة واسعة من ملاك الهجن في الكويت ودول خليجية وعربية باقامة 16 شوطا على العديد من الجوائز القيمة والسيارات المخصصة للفائزين.

واعرب مدير البطولة ربيح العجمي عن سعادته باقامة البطولة بشكل سنوي حتى اصبحت احدى اهم المناسبات في المنطقة لهذه الرياضة مثمنا دعم سمو امير البلاد لابنائة في الكويت والخليج من محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، الامر الذي يشكل دعما كبيرا لملاك الهجن في الكويت والدول العربية.