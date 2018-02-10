سعود عبد العزيز العطار

سعود عبد العزيز العطار

نعم هناك من يمارس العبودية والترويع والظلم والإجحاف بلا ضمير أو إحساس بالإنسانية بالتعدي على حقوق الخدم والعمالة الوافدة وتحميلهم فوق طاقاتهم والتلاعب والمماطلة بحقوقهم ورواتبهم المالية متناسين الحديث الشريف الذي يقول: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» بل وصل بهم إلى أبعد من ذلك باهانتهم وضربهم وتعذيبهم وأحيانا قتلهم وهذا يحدث في أي مكان وفي أي زمان بشكل من الأشكال وذلك بسبب الجهل بتعاليم سماحة ديننا العظيم والتعالي والنظرة الفوقية ونقص الشخصية وضعف الوازع الديني وسوء التوجيه والتربية السيئة والخلل بنظام الكفالة للعمال الأجانب والذي لابد أن ينظر فيه طبقا لتوصيات المنظمات الدولية والحقوقية العالمية.

إذن فمن حق كل الدول أن تهتم بحماية مصالح مواطنيها طبقا للمقررات والمواثيق الدولية ولكن ما ذهب إليه الرئيس الفلبيني أبعد من ذلك بمنع إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت ودعوة المقيمين للعودة مجانا بحجة ما تصله من تقارير الإنتهاكات والتي وصلت إلى أربع حالات والذي ناشد معها الدول بحسن معاملة أبناء بلاده بكرامة والذي بالتأكيد قد بالغ كثيرا بهذا التشهير خصوصا في سمعة دولة الكويت وقد استدعت الخارجية الكويتية السفير الفلبيني لتبلغه أسفها بهذه المعلومات المغلوطة واستغرابها لتصريحات الرئيس الفلبيني على لسان وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله وبما تنعم به كل الجاليات والجالية الفلبينية وعددهم في الكويت 276 ألفا وما يتمتعون به من صيانة لحرياتهم وحماية حقوقهم وفقا للقوانين الدولية.

آخر كلام

الكويت تحتضن الجميع منذ نشأتها وهي منبع تعزيز التسامح والعفو والمحبة والسلام والتعايش السلمي والانسجام بين جميع الأطياف والمذاهب المختلفة والكل بمكان الترحيب والتقدير لأنهم شركاء في التنمية والمعيشة أتوا لخدمتنا طلبا للقمة العيش الشريف بعدما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالخيرات الكثير والدليل أن عدد الكويتيين مليون و 344 الفا وبالمقابل نجد عدد المقيمين والوافدين 3 ملايين وهذا دليل على ما يتمتعون به في الكويت من أمن وأمان واستقرار وستظل هكذا بإذن الله تعالى.

والله خير الحافظين

كاتب كويتي