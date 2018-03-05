الكويت تساند البحرين في كل إجراءات المحافظة على أمنها واستقرارها

أشاد مجلس الوزراء بالانجاز الذي حققته السلطات الأمنية البحرينية في القبض على عدد من العناصر الارهابية واحباط مخططاتهم الارهابية التي تهدف الى اثارة الفوضى وزعزعة الامن والاستقرار في البحرين، مؤكدا على مساندة الكويت للمملكة وتأييدها لكل الاجراءات المتخذة للمحافظة على أمنها واستقرارها.
من جانب اخر ادان مجلس الوزراء الهجمات الارهابية التي وقعت في بوركينا فاسو مؤخرا والتي راح ضحيتها العشرات من الضحايا الابرياء، مجددا موقف الكويت الرافض للارهاب بجميع صوره واشكاله.
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