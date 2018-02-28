الكويت تستضيف مؤتمر الروماتيزم لعام 2022

شاركت الكويت في المؤتمر العربي لأمراض الروماتيزم الذي اختتم أعماله مؤخرا في سلطنة عمان بالعاصمة مسقط،ممثلة برئيسة الرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم د.أديبة الحرز وأعضائها د.ياسر غضنفر ود.أحمد العنزي.
وأشاد المشاركون بحسن التنظيم ومستوى المحاضرات العلمية التي تلقاها الأطباء على أيدي محاضرين من مختلف دول العالم.
يذكر ان المشاركين بالمؤتمر اختاروا الكويت لاستضافة المؤتمر المقبل عام 2022، الأمر الذي يعكس ثقة أعضاء الجمعية العربية لأمراض الروماتيزم نظرا للكفاءة والمهنية العالية لأطباء الروماتيزم في الكويت إضافة إلى السمعة المرموقة للكويت في استضافة وتنظيم المؤتمرات.
الجدير بالذكر أن المؤتمرات التي تنظمها الجمعية العربية لأمراض الروماتيزم – التي تضم ما يزيد على 500 طبيب و17 رابطة – تهدف لرفع المستوى العلمي للأطباء العرب الذين يقومون برعاية مرضى الروماتيزم.
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