الكويت تشارك في الاجتماعات الإقليمية لمناقشة أوضاع المرأة العربية

تشارك الكويت ممثلة في لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء بفعالية في الاجتماع الاقليمي التحضيري للدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة واجتماعات لجنة المرأة العربية بالدورة 37 التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 28 فبراير إلى أول مارس المقبل.

وأشارت رئيسة اللجنة الشيخة لطيفة الفهد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس الاثنين إلى أهمية مشاركة الكويت في هذه الاجتماعات للاستفادة من التجارب العالمية والعربية المتميزة في مجال تمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

وأوضحت الشيخة لطيفة أن الاجتماع التحضيري يهدف إلى توحيد رؤى الدول العربية التي سيتم طرحها خلال اجتماعات اللجنة التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 12 الى 23 مارس المقبل تحت شعار (الفرص والتحديات).

وأضافت أن الاجتماع سيعرض الموضوعات والقضايا التي ستطرحها الوفود العربية خاصة في مجالات تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية والعمل على النهوض بأوضاع المرأة على المستويين الوطني والاقليمي.

وأكدت أهمية وجود المرأة الكويتية في اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لتدعيم مكانة الكويت في المحافل الدولية خاصة بعد اختيار الكويت لعضوية لجنة وضع المرأة وانتخابها لعضوية مجلس الأمن.

وذكرت أن اجتماعات لجنة المرأة العربية التي ستعقد برعاية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ستناقش العديد من القضايا الهامة حول تمكين المرأة العربية في المجال الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة ومكافحة الارهاب إضافة إلى مناقشة أجندة التنمية المستدامة للمرأة 2030.

وأفادت بأن الدورة ستناقش الأوضاع المأساوية التي تعانيها الأسرة والمرأة في المجتمعات العربية خاصة التي تشهد حروبا أهلية واضطرابات سياسية.