الكويت تقدم قرضا لتشاد بسبعة ملايين دينار لتمويل مشروعين

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إتفاقية قرض مع تشاد في إنجامينا اول من امس يقدم الصندوق بمقتضاها لتشاد قرضاً مقداره سبعة ملايين دينار كويتي (23٫8 مليون دولار ا ميركي) للإسهام في تمويل مشروع الري في إقليمي بحيرة تشاد وبحر الغزال .

وقد وقع على إتفاقية القرض ، نيابة عن حكومة تشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي عيسى دوبراي، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ونائب المدير العام حمد العمر . وقد شهد حفل التوقيع المدير الإقليمي لدول غرب أفريقيا في الصندوق ثامر الفيلكاوي .

ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليمي بحيرة تشاد وبحر الغزال من خلال توفير المياه اللازمة والمستدامة لري حوالي 1684 هكتار من الأراضي الزراعية بإستخدام مصدرين للمياه من بحيرة تشاد والآبار الجوفية على التوالي . الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتحسين دخل المزارعين ، ودعم ستراتيجية الحكومة للأمن الغذائي .

يتكون المشروع بشكل رئيسي من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لتطوير الإراضي الزراعية المستهدفة وإنشاء خمسة منظومات للري ، تاليا 1227 هكتار وياولا 350 هكتارا في إقليم بحيرة تشاد وحماتيا (1) (23 هكتارا) ، حماتيا2(65) هكتار وحماتيا (3) (19 هكتارا في إقليم بحر الغزال . تشمل أعمال المشروع إنشاء حواجز ترابية ومحطات ضخ وقنوات للري وطرق حقلية وحفر آبار جوفية مجهزة بمضخات وخزانات وشبكات توزيع المياه إلى الحقول . كما يشمل المشروع على الخدمات الإستشارية لإعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة والإشراف على التنفيذ ، بالإضافة إلى إدارة المشروع .

ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض السادس الذي يقدمه الصندوق لجمهورية تشاد ، حيث سبق أن قدم الصندوق إلى جمهورية تشاد 5 قروض لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه والزراعة بلغ إجماليها حوالي 16.2 مليون دينار كويتي ، سحب منها حوالي 7.9 مليون دينار كويتي .

كما قدم الصندوق منحة واحدة مقدارها حوالي 14.9 ألف دينار كويتي ، وقام بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت بلغ إجماليهما حوالي 1.9 مليون دينار كويتي.