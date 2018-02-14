نيويورك – (كونا): اكدت الكويت ضرورة حماية الهياكل الاساسية والحيوية من الهجمات الارهابية نظرا لكونها تشكل اهدافا سهلة وجذابة للجماعات الارهابية خاصة في ظل تطور اساليب عمل تلك الجماعات الارهابية بشكل مطرد. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أول من امس امام مجلس الامن الدولي في جلسة حول الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية.

وقال العتيبي ان «أهمية الهياكل الأساسية تكمن في كونها متصلة بحياتنا اليومية حيث تشمل العديد من المرافق المدنية منها إمدادات الطاقة والمياه والمستشفيات والمدراس والنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الطوارئ والأعمال المصرفية والمالية».

واكد «ان جميع هذه العناصر مرتبطة بالحياة اليومية واستهدافها سيؤدي إلى خسائر فادحة وقد تخلف اثارا غير مباشرة تلحق بمستخدمي هذه الهياكل الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار أن تحديد ما يشكل هياكل أساسية حيوية وسبل حمايتها بفعالية من الهجمات الإرهابية أمر متروك لكل دولة». وأضاف «نحن في الكويت من ضمن الدول التي عانت من ظاهرة استهداف الهياكل الأساسية حيث استهدف الإرهابيون أحد المرافق الدينية في عام 2015 والذي خلف عددا من القتلى والجرحى بهدف زرع الفتنة بين أطياف المجتمع الكويتي والتي على أثرها عززنا سياسة الوقاية خير من العلاج».

وأشار الى ان الكويت سنت عددا من القوانين الخاصة بالوقاية من أي أنشطة إرهابية ضد الهياكل الأساسية والتي تتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

واكد العتيبي انه أصبح من الضروري اتخاذ تدابير جماعية لمنع الإرهاب و مكافحته لاسيما عن طريق حرمان الإرهابيين من الوصول إلى وسائل تنفيذ هجماتهم على النحو المبين في الركيزة الثانية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي لفت العتيبي الى اهمية تنفيذ قرار مجلس الامن 2322 في شأن التعاون في مجال مكافحة الارهاب وكذلك تنفيذ القرار رقم 2286 الذي يطالب بحماية المرافق الصحية والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية خلال النزاعات المسلحة والقرار 2309 المعني بحماية الطيران المدني الدولي من الهجمات الإرهابية.

ولفت العتيبي الى ان الكويت استضافت أول من أمس اجتماعا وزاريا للتحالف الدولي ضد (داعش) يأتي ضمن إطار تعزيز التعاون الدولي حيث تم خلاله اعتماد «بيان الكويت « الخاص بمبادئ توجيهية للتحالف العالمي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وجدد العتيبي في ختام كلمته موقف الكويت الثابت والمبدئي الذي يدين كافة الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والمرافق المدنية الأساسية والحيوية وتنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانب اخر اكد السفير العتيبي ادانة الكويت واستنكارها للأعمال المنافية للأعراف والقوانين الدولية التي شهدتها ولاية (راخين) في ميانمار منذ شهر اغسطس الماضي وأدت إلى نزوح قرابة 650 ألف شخص من أقلية الروهينغيا.

وشدد خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث الحالات في ميانمار مساء أول من أمس على ضرورة تحمل حكومة ميانمار مسؤولياتها الرئيسية في حماية سكانها وضمان عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط مرة أخرى في ولاية (راخين) معربا عن تقدير الكويت لما تقوم به حكومة بنغلاديش من جهود كبيرة باستضافة هؤلاء الابرياء على أراضيها.

وأشار الى «ان تقديم المساعدات الإنسانية واستضافة اللاجئين والنازحين في الاوقات العصيبة ما هو الا دليل قاطع على وجود رغبة صادقة ونبيلة لدينا جميعا لمساعدة بعضنا بعضا في وقت الازمات».

وأضاف العتيبي ان الكويت شاركت في شهر اكتوبر من العام الماضي برئاسة مشتركة لمؤتمر المانحين لأزمة لاجئي الروهينغيا وتبرعت فيه بمبلغ 15 مليون دولار وهذا يأتي ضمن المساعي الكويتية لتخفيف معاناة لاجئي الروهينغيا. وشدد على ضرور مواصلة تقديم تلك المساعدات التي لديها القدرة على إعادة الامل في نفوس المتضررين لافتا الى ان هذه الكارثة وضعت جيلا كاملا من الاطفال في دروب الضياع من دون تعليم يحدد مسار مستقبلهم ولا خدمات طبية ترعى صحتهم إضافة الى الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم ومناطقهم وديارهم. وأشار الى انه «منذ أن أصدر المجلس بيانه الرئاسي نوفمبر الماضي ونحن نواصل متابعتنا عن كثب للتطورات الجارية في ميانمار وقد أخذنا علما بالاتفاقيات الثلاث الموقعة بين بنغلاديش وميانمار التي تهدف الى إعادة اللاجئين طوعيا الى ديارهم».

وذكر العتيبي ان «تلك العودة الطوعية لا يمكن لها ان تبدأ الا بعد اتخاذ إجراءات إضافية وواضحة تستند على بناء الثقة لضمان عودة آمنة وحياة كريمة في ولاية راخين».

واشار الى «بعض الاجراءات التي ينبغي اتخاذها قبل العودة الطوعية للاجئين والتي وردت في البيان الرئاسي للمجلس او في توصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين التي ندعمها وبيانات منظمة التعاون الإسلامي».

ودعا العتيبي ميانمار الى القضاء على الاسباب الجذرية لمحنة أقلية الروهينغيا دون تمييز وبصرف النظر عن العرق او الدين ومنحهم حقهم الاصيل في الجنسية وهو الامر الذي اكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح حقوق المواطنة الكاملة لهم.