95 صاروخا أطلقها الحوثيون على السعودية حتى 5 فبراير ولا يمكن التهاون معهم

غير مقبول ومدان التهديد بشن هجمات على السفن وزرع ألغام في الممرات المائية بالبحر الأحمد

يجب تخفيف المعاناة الإنسانية التي تواجه اليمنيين والكويت التزمت بـ 100 مليون دولار مساعدات

الحل الوحيد للأزمة اليمنية العودة إلى طاولة المفاوضات وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار

نيويورك-كونا: دانت الكويت بأشد العبارات حملة الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون على السعودية والإدعاءات بتنفيذهم هجمات كذلك على الإمارات معتبرة ذلك تطورا خطيرا يهدد السلم والأمن الإقليمي وتحديا لإرادة المجتمع الدولي وتجاهلا للمساعي الرامية للوصول الى الحل السياسي المنشود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس الامن لشهر فبراير مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي مساء اول من امس في جلسة مجلس الامن حول اليمن. واكد العتيبي وقوف الكويت الكامل إلى جانب الأشقاء في السعودية ودعمها لكافة الإجراءات المتخذة من قبل المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وشدد العتيبي على انه لا يمكن أن يقبل مجلس الأمن وجود جماعة من غير الدول تهدد دولة ذات سيادة بمثل هذه الصواريخ وتزعزع إستقرار وأمن المنطقة وأن مثل هذه الهجمات الصاروخية على السعودية يجب إدانتها في كل مرة.

وقال ان «هناك بعداً اخر للأزمة اليمنية يجب أن يأخذ حيزا من اهتمام مجلس الأمن فجميعنا على علم بحملة الصواريخ الباليستية الذي يشنها الحوثيون على السعودية والذي وصل عددها إلى 95 صاروخا حتى تاريخ 5 من فبراير المنصرم».

وبين ان «امن الممرات المائية يعد مسألة مهمة ولا يمكن أن يتم التهاون في التعاطي معها ويجب إرسال رسالة واضحة بأن الهجمات على السفن أو التهديد باستهدافها أو زرع الألغام المائية في الممرات المائية في باب المندب والبحر الأحمر غير مقبول إطلاقا ويتعين إدانته كذلك».

وعلى الصعيد الإنساني أوضح العتيبي ان «الأمر يتطلب منا جميعا تقديم المزيد لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تواجه الشعب اليمني ونحن في الكويت لم نغفل البعد الإنساني في اليمن حيث التزمنا في مؤتمر المانحين الذي عقد في جنيف في أبريل 2017 بتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية تقدر بنحو 100 مليون دولار أميركي».

وأشار الى ان «دول التحالف لإعادة الشرعية إلى اليمن مستمرة في جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني حيث أعلن التحالف بتاريخ 22 يناير 2018 عن خطة عمليات إنسانية شاملة في اليمن والذي رحب بها كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السيد مارك لوكوك».

وأضاف العتيبي ان تلك الخطة تشمل تعهدا سخيا من السعودية والإمارات بتقديمهما مليار دولار أميركي مشتركة كمساعدات إنسانية وتشكل تلك المساهمة منهما ما يقارب نسبة ثلث إجمالي المناشدة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن لعام 2018». واعرب عن الامل ومن خلال هذه الخطة من قبل التحالف بأن يشهد اليمن تحسنا على الأرض خلال عام 2018 في الأوضاع الإنسانية.

وقال العتيبي «أننا نؤمن بأن الحل الأمثل لإنهاء الأوضاع الإنسانية يتطلب إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بما يصون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وهو أمر لن يتحقق إلا عبر الوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث كما نجدد التأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن».

وتابع ان «اليمن يمر بمرحلة صعبة في تاريخه حيث إن النزاع هناك يستمر لعامه الثالث منذ انقلاب ميليشيات الحوثي في 2014 على الحكومة الشرعية والذي يعد ليس فقط انقلاب على السلطة الشرعية بل انقلابا على الدولة ومؤسساتها».

وأضاف انه «منذ ذلك الوقت لم نرى وللأسف الشديد حلا سياسيا ينهي النزاع في هذا البلد العربي الذي يواجه شعبه تدهورا في الأوضاع الإنسانية والمعيشية».

وذكر انه «طرأ على المشهد اليمني تطورات أمنية وسياسية خلال الفترة الماضية مقلقة جدا للأسف ساهمت في تعقيد هذا المشهد وزادت من جمود العملية السياسية اليمنية بسبب التعنت الواضح من أحد أطراف النزاع في اليمن وهم جماعة الحوثي الذي ماطلت ورفضت الانخراط بالجهود الأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة ويرفض حتى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وأفاد العتيبي بأن الكويت تجدد التأكيد على أنه لن يكون هناك حل عسكري للنزاع الدائر في اليمن ولا يمكن أن يحسم هذا النزاع إلا عبر الحوار والحل السياسي الذي يجب أن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وبين ان المرجعيات الثلاث هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 – الذي يعتبر ركيزة أساسية لتسوية الأزمة اليمنية.

واكد العتيبي ان الكويت لها جهود تاريخية في الوساطة ورأب الصدع بين الأشقاء في اليمن تعود إلى سبعينات من القرن الماضي وفي عام 2016 استضافت دولة الكويت مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة لأكثر من 100 يوم من أجل تسوية النزاع سلميا في اليمن والتي استندت على المرجعيات الثلاث التي شكلت خارطة طريق للتسوية السلمية.

وذكر ان ذلك جاء إنطلاقا من حرص دولة الكويت على إستقرار اليمن وحقن دماء أبنائه.

وقال: «إن الجميع ينظر اليوم بما فيهم الأطراف اليمنية إلى مفاوضات السلام التي عقدت في دولة الكويت بأنها كانت فرصة تاريخية للأشقاء في اليمن لإنهاء هذا النزاع الدائر».

وشدد على انه «يتعين أن تكون رسالتنا واضحة إلى الأطراف اليمنية خاصة الأطراف التي ترفض الانخراط بشكل بناء مع الجهود الأممية مفادها بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو عبر العودة إلى طاولة المفاوضات مما يتطلب من الأطراف اليمنية تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار آخر».

وجدد التأكيد على إستعداد دولة الكويت لاستضافة اليمنيين للتوقيع على اتفاق نهائي متى ما تم التوصل إليه بين الأطراف اليمنية.

واعرب العتيبي عن تقديره للجهود الذي قام بها المبعوث الخاص الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفريقه طوال فترة ما يقارب الثلاث سنوات منذ توليه مهامه الرامية إلى تسوية الأزمة اليمنية.

وقال «نحن في الكويت شهدنا عن قرب تلك الجهود الحثيثة في مفاوضات السلام التي عقدت في الكويت كما نعرب عن تطلعنا للعمل مع المبعوث الخاص الجديد مارتن غريفيث والذي سيجد منا كل الدعم والمساندة في سبيل إنجاح مهمته».