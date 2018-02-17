شيعت الكويت عصر أمس شهيد الواجب بالجيش الوكيل أول راكان خلف هدلان في مقبرة الشهداء بمنطقة الصليبخات، حيث تقدم مراسم التشييع رئيس الأركان العامه للجيش الفريق الركن محمد الخضر وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري و كبار قادة الجيش وجمع غفير من المواطنين.

وكان المغفور له بإذن الله أحد منتسبي القوة البرية، وافته المنية إثر انقلاب آلية عسكرية أثناء تأديته الواجب ظهر الجمعة الماضي .

كما نقل رئيس الأركان العامة للجيش لذوي الشهيد تعازي ومواساة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ، كما تقدم باسمه ونيابة عن منتسبي الجيش الكويتي من ضباط وضباط صف وأفراد لذوي الشهيد بخالص العزاء والمواساة ، متضرعاً الى الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يؤجرهم ويثيبهم على استشهاد إبنهم البار ، سائلا المولى عز وجل أن ينزله منازل الشهداء والصديقين.