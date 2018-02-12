الكويت عزت إندونيسيا بضحايا حادثة سقوط حافلة سياحية

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط حافلة سياحية من أعلى تل في مقاطعة جاوة الغربية في إندونيسيا والذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والمصابين سائلا أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم بواسع رحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين سرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.
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