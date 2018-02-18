الكويت عزت إيران بضحايا الطائرة

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا سقوط طائرة الركاب الايرانية في منطقة سميرم جنوب محافظة أصفهان والذي أودى بحياة ركابها سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم اسرهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.