الكويت عزت بوفاة عبدالعزيز بن بندر والأمير هنريك وضحايا ثانوية فلوريدا

بعث سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو أمير ببرقية تعزية إلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار على مدرسة ثانوية في منطقة باركلاند بولاية فلوريدا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين معربا سموه عن استنكار دولة الكويت وادانتها لهذا العمل الإجرامي المروع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو أمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير هنريك راجيا سموه له الرحمة وللاسرة المالكة الكريمة حسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تعزية مماثلة.