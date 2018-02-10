الكويت عززت مساعداتها للعراق بعد الحرب على «داعش» انطلاقا من ديبلوماسيتها الإنسانية

انطلاقا من دبلوماسيتها الانسانية التي تستهدف تقديم العون لمختلف المناطق المنكوبة عبر العالم عززت الكويت وعلى مدى السنوات الماضية مساعداتها الى المناطق العراقية المدمرة جراء الحرب على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

ومنذ ان عانى العراق في عام 2014 من سيطرة (داعش) على مساحات شاسعة ومدن عديدة في ارجائه ادت الى موجات نزوح كبيرة للعراقيين وظروف انسانية صعبة سارعت الكويت الى رفع وتيرة مساعداتها الانسانية على اختلاف اوجهها للعراق من خلال ارسال قوافل الاغاثة الطبية والغذائية الى النازحين المتواجدين في مخيمات اللجوء.

وتنوعت اوجه المساعدات الكويتية للعراق لتشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية فقد ساهمت في بناء المدارس والمراكز الصحية وارسلت المساعدات الاغاثية والعينية بالتعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية والمنظمات الدولية المعنية.

وبدروها كثفت جمعية الهلال الاحمر الكويتي والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية من جهودهما الاغاثية في العراق فيما زاد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من مساهماته الداعمة لإعادة اعمار المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في يونيو عام 2014 تقديم مساعدات انسانية عاجلة للنازحين العراقيين جراء تدهور الاوضاع الامنية في العراق وذلك عن طريق هيئات ومنظمات الامم المتحدة الانسانية المتخصصة في هذا المجال.

وتنفيذا للقرار الحكومي قدمت دولة الكويت في صيف العام ذاته مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار اميركي لوكالات الامم المتحدة الانسانية والمنظمة الدولية للهجرة استجابة للازمة الانسانية المتدهورة في العراق كما تبرعت بمبلغ ثلاثة ملايين دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة دعما لعمليات المفوضية في العراق. ومع تفاقم الوضع الانساني جراء العمليات العسكرية بين الجيش العراقي و(داعش) في عام 2015 اعلنت دولة الكويت في يونيو من العام ذاته التبرع بمبلغ 200 مليون دولار اميركي لتخفيف معاناة الشعب العراقي.

وقوبل هذا التبرع السخي الذي قدمته الكويت لتخفيف المعاناة الانسانية في العراق بإشادات من الامم المتحدة ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.