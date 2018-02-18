الكويت عزَّت الإمارات باستشهاد أحد عسكرييها في اليمن

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أحد العسكريين التابعين لقوات دولة الإمارات المشاركة في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن سائلا سموه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن ينزله منازل الشهداء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.