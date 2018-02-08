سعود عبد العزيز العطار

سعود عبد العزيز العطار

هناك تقارير ونتائج وإحصاءات ومؤشرات عالمية تصدرها منظمات ومؤسسات تقيس فيها جميع المستويات التنموية والمعيشية لواقع الحال لكل دول العالم، ومن المهم جدا أن تحرص هذه الدول لمعرفة تلك النتائج وبأي اتجاه هي سائرة بالتحديد، سواء كان في السلب أم الإيجاب وللمقارنة مع التجارب الدولية وتطبيقاتها، لذا يجب أن نقف عند الكويت وهي في عيون تلك المؤشرات العالمية لنسلط عليها الضوء بما رصدته وسجلته تلك المؤشرات للوقوف عندها لتصحيح المسار والاتجاه ولمعالجة أماكن الخلل والإخفاق وذلك لتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية، فمن المحزن أن نرى تلك المؤشرات تسير عكس التطلعات المرجو منها، فعلى سبيل المثال :

تراجعنا عالميا إلى المرتبة 38 بعدما كنا في العام الماضي في المركز 34 في تقرير مؤشر «التنافسية العالمية» التي تهت بإصلاح البيئة القانونية والتشريعية وأداء الكفاءة ومستويات التعليم والتدريب، وأيضاً في مؤشر تقرير التعليم الأساسي لدول العالم الذي يضم 140 دولة لنجد الكويت في المركز ألـ 103 عالميا رغم تخصيص وزارة التربية 26 مليون دينار لتطبيق نظام الـ»تابليت» في المدارس!

والتراجع عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي إلى المركز 10 من بين 190 دولة والثامنة عربيا والأخيرة خليجيا،والتراجع في مؤشر تنمية تكنولوجيا للمعلومات والاتصالات من المرتبة 48 إل 53 ، والمرتبة الأخيرة في مؤشر المرونة للعام 2016 الذي تصدره»إف إم غلوبل» للأبحات.

فمن المهم جدا رصد ومتابعة تلك المؤشرات القياسية العالمية المهمة من أجل الاستفادة منها لما فيها من الشفافية والمصداقية وذلك لتحسين وتطوير تصنيف الكويت السيادي على المستوى العالمي وان تصبح في المقدمة كما عهدناها دائما، وبخاصة ان الكويت سباقة في جميع الميادين.

آخر كلام

ما طالعتنا به وكالة «ستاندرد آند بورز» وهي من أكبر وكالات التصنيف العالمية عن أن النظرة المستقبلية للنظام المالي في الكويت مستقرة، وهذا ما أكده التقرير الجديد للبنك الدولي بأن الكويت خامس أغنى دول العالم وهذا امر جيد بالتأكيد، لكن يجب أن لا نقف عند هذا الحد فقط، بل يجب نعمل على تنويع مصادر الدخل كالخصخصة والشراكة والدمج بين القطاعين العام والخاص والاهتمام بقطاع النقل والسياحة، وذلك لموقع الكويت الجغرافي، ولا نعتمد على النفط كمدخول رئيس، وبخاصة في ظل التقلبات والتغيرات في أسواق النفط العالمية وذلك لضمان الكويت ومستقبلها… والله خير الحافظين

كاتب كويتي