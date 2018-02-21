“الكويت في عيون” الجازي

كتب – فالح العنزي:
انتهت المذيعة الجازي الجاسر من تصوير حلقات خاصة بمناسبة الاعياد الوطنية بعنوان “الكويت في عيونهم” ستعرض يومي 25 و26 الجاري على شاشة “تلفزيون الكويت”.
واوضحت الجاسر التي لا تزال تواصل تقديم برنامجها الاذاعي عبر اذاعة “OFM” بان الفرحة بالاعياد الوطنية لا يمكن وصفها، لكن حاولنا من خلال حلقات “الكويت في عيونهم” ان نرصد هذه المشاعر، مشيرة الى انها حرصت على الظهور بشكل مختلف كعادتها، حيث تألقت بزي وحلي متاجر “دزة”.
يذكر بأن الجازي الجاسر كانت قد تألقت الفترة الماضية بتقديم كافة الحفلات الغنائية التي نظمتها “روتانا” في مركز جابر الاحمد الثقافي.
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