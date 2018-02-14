حازت شركة الكويت للتأمين على جائزة أفضل شركة للتأمينات العامة لعام 2017، ضمن قائمة الجوائز التي تمنحها مجلة وورلد فايننسWorld Finance Magazine سنوياً، والتي تعد واحدة من أشهر المنصات العالمية لنقل أخبار قطاع الأعمال وتقييم الشركات العاملة في منطقة الخليج العربي.

ومنحت لجنة تحكيم “وورلد فايننس» الجائزة إلى شركة الكويت للتأمين بعد أن استوفت الشركة مجموعة المعايير التي وضعتها اللجنة لاختيار الفائزين، والتي تضمنت الاستثمار المتنوع، وإدارة الأصول، وملاءمة المنتجات للعملاء، وأسلوب خدمة العملاء، والوضع التنافسي للشركة، وقياس مؤشر الابتكار، وإدارة المخاطر، وتطوير الكوادر الوطنية وخلق فرص عمل جديدة والشفافية.

وأكدّ الرئيس التنفيذي للشركة السيد سامي شريف”، إن الجائزة تأتي تتويجاً لعناصر ومقومات التميز التي تملكها شركة الكويت للتأمين باعتبارها رائدة قطاع التأمين في دولة الكويت بخبرة تتجاوز 57 عاماً “.

وأضاف شريف: تتمتع شركة الكويت للتأمين بملاءة مالية متميزة ومركز مالي قوي وبالاستناد على تلك المقومات توجت بجائزة أفضل شركة للتأمينات العامة في الكويت لعام 2017، من مجلة وورلد فايننسWorld Finance Magazine، التي تمنح جوائزها لأفضل الشركات التي تشارك في تشكيل اقتصادالمنطقة، وتسعى باستمرار إلى تحقيق مستقبل أفضل للمجتمع.

وأوضح شريف “أن الجائزة تعد بمثابة تأكيد وتقدير لجهودنا المتواصلة لمواكبة التطورات التي يشهدها السوق في قطاع التأمين والتغييرات في البيئة الاجتماعية والاقتصادية، والنمو الاقتصادي ضمن عدة محاور أساسية أهمها: وضوح الستراتيجية والرؤية والأهداف، وتطوير المنتجات وابتكار الخدمات”.

وأكد شريف الاستمرار الشركة في تطوير تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمة وتقليل الكلفة بالإضافة إلى رفع مستوى القدرات الفنية والمهارات التأمينية، من خلال مواصلتنا لتمكين الكفاءات الكويتية للعمل في قطاع التأمين.

وختم شريف تصريحه بالقول ” تعكس هذه الجائزة المستوى المتميز الذي وصلت إليه شركتنا بالأعمال التي تديرها ومعايير الجودة التي تطبقها والخدمات التي تقدمها لعملائها. كما تعكس الجهود المبذولة من قبل موظفي الشركة لتطبيق حلول الجودة الرائدة في مجال صناعة التأمين.