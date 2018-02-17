أعلنت شركة الكويت للتأمين عن بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وعن تحقيق أرباح صافية بقيمة 8.1 مليون دينار بربحية 43.8 فلس للسهم لعام 2017 بالمقارنة مع خسارة (3.22 فلس) للسهم لعام 2016».

وقالت الشركة في بيان صحافي أن مجلس الإدارةأوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية 2017 وأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والجهات الرقابية المعنية.

وأضافت أن حقوق المساهمين بلغت 70.2 مليون دينار لهذا العام مقارنة بــ 58.9 مليون دينار في نهاية عام 2016 بزيادة قدرها 19%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سامي شريف، «أن قيمة الأقساط المكتتبة بلغت 37.8 مليون دينار لعام 2017 مقارنة مع 37.04 مليون دينار لعام 2016 بارتفاع 770 ألف دينار أي نسبته 2.1%.وأشار الى ارتفاع موجودات الشركة لنحو 167.8 مليون دينار بنهاية عام 2017 مقارنة مع 153.7 مليون دينار عن العام 2016 بزيادة قدرها 14.1 مليون دينار وبنسبة 9.17%.ولفت الى زيادة الإحتياطات الفنية لتصل إلى 79.1 مليون دينار نهاية عام 2017 مقارنة مع 76.5 مليون دينار في نهاية عام 2016 بزيادة نسبتها 3.3 في المئة ما يدعم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها».

وأكد شريف «إلتزام شركة الكويت للتأمين بتطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال ما يعزز من صلابة الشركة وقوتها في إدارة المخاطر، ويؤكد قدرتها على التأقلم مع تقلبات البيئة الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف التي رسمت من قبل مجلس إدارتها للفترة المقبلة».

وقال شريف «أن شركة الكويت للتأمين تتمتع بملاءة مالية متميزة ومركز مالي قوي وثابت، مدعومة بجودة أصولها واستمرارها في التركيز على تحقيق أفضل نوعية من الأقساط التأمينية مشيرا إلى أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في إعادة هيكلة أقسامها المختلفة ووضعت خططا لخلق منتجات جديدة لزيادة حجم السوق الكويتي وبالتالي زيادة حصتها خلال الفترة المقبلة الأمر الذي انعكس إيجابيا على أدائها المالي والتشغيلي على حد سواء».

وتابع شريف:» عملت شركة الكويت للتأمين على تطوير خدماتها ومنتجاتها التأمينية لتلبية متطلبات عملائها في السوق، وواصلت الشركة إستراتيجيتها لتعزيز كوادرها الوطنية وأصحاب الخبرات في مجال صناعة التأمين وتأتي هذه الخطوة إيمانا من الإدارة التنفيذية لشركة الكويت للتأمين بأهمية تعزيز مفهوم التدريب والتمكين ودوره في تحسين أداء الموظفين، واعتباره خيارا إستراتيجيا لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية ومواكبة التغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل بقطاع التأمين».

واختتم شريف تصريحه بالقول: «تلعب شركة الكويت للتأمين دورا رائدا ومحوريا في تطوير صناعة التأمين بالكويت وتؤكد على استمرار نجاحاتها التي حققتها منذ تأسيسها عام 1960، متمنيا أن يكون العام الحالي 2018 عاما حافلا بالنجاحات والانجازات بالنسبة لقطاع التأمين المحلي بشكل خاص وللاقتصاد الكويتي على وجه العموم».