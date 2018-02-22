نيويورك -“كونا: ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي دعت الكويت لعقدها أمس تحت عنوان “مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة في صيانة السلم والأمن الدوليين” لمناقشة سبل تحسين آليات منظمة الأمم المتحدة وتعزيز فعاليتها للحد من المخاطر والتهديدات التي تواجه المجتمع الدولي.

وتم خلال الجلسة إعادة تأكيد التزام الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتقيدها بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه في ضوء التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع الدولي كما تم بحث أفضل السبل لاستخدام الأدوات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة لتمكين مجلس الأمن على الاضطلاع بمهامه وواجباته بفعالية.

وأشارت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال مداخلاتهم إلى تزامن الذكرى ال27 لتحرير الكويت الذي تحتفل به البلاد خلال هذا الشهر مؤكدين على أن تحرير الكويت من الاحتلال العراقي في عام 1991 يمثل إنجازات تاريخيا وبرهانا على قدرة المجتمع الدولي على التقيد والالتزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة بفعاليّة لصون الأمن والسلم الدوليين.

وقال الشيخ صباح الخالد في كلمة الكويت خلال الجلسة:

إن دعوة الكويت لعقد هذا الاجتماع المهم تتيح أمامنا فرصة جوهرية لمناقشة وتقييم مسؤولياتنا الجماعية تجاه التزامنا بالمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والتي تشكل دستورا للعمل الدولي متعدد الأطراف كما نتطلع من خلال جمعنا هذا أن نتمعن كدول أعضاء في مجلس الأمن في الأدوات المنصوص عليها في الميثاق تحت تصرف المجلس والمعنية بصون السلم والأمن الدوليين بأكثر الطرق فعالية لمواجهة جميع التهديدات التي تواجه عالمنا اليوم.

واضاف الشيخ صباح الخالد يمثل ميثاق الأمم المتحدة صكا للقانون الدولي يرسم إطارا واضحا لتنظيم العلاقات بين الدول وإذا التزمنا بنصوصه لتقلصت التهديدات التي تعترض استتباب الأمن والسلم وكما يستوجب تطبيق تدابيره بصورة جماعية وفعالة وبالتساوي مع الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة لا بد أن نعمل بشكل جماعي وموحد لكبح العنف والعدوان والعمل على بناء علاقات ودية بين الدول واحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان. وعلى الرغم من وجود هذه المبادئ والمقاصد والتي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها نجد هناك من ينتهكها بشكل صارخ إلى درجة لا تزعزع السلم والأمن الإقليمي فحسب بل الأمن الدولي بأسره ونحن في دولة الكويت عشنا تجربة صعبة يعرفها الجميع نتيجة لانتهاكات جسيمة لهذه المبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح انه ليس من محض الصدفة أن تختار الكويت موضوع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة للمناقشة فالكويت هي أصغر دولة عضو حاليا في المجلس من حيث مساحة الأرض غير أن مسألة احترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي أمر غاية في الأهمية بالنسبة لجميع الدول وبالأخص للدول الصغيرة بل في حقيقة الأمر تمثل مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة خط الدفاع الأول للدول الصغيرة.

كما أن اختيار توقيت المناقشة في شهر فبراير أيضا ليس من محض الصدفة فدولة الكويت تحتفل كل عام في تاريخ 26 فبراير بعيد تحريرها من الاحتلال العراقي في عام 1991 ولقد جاء هذا التحرير نتيجة لإلتزام المجتمع الدولي بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المنتحدة وتفصلنا أيام معدودة من موعد الاحتفال بالذكرة ال27 بهذا التحرير.

وتطرق الخالد في كلمته الى ثلاث قضايا مهمة الأولى تتعلق بالادوات المتاحة لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته حيث توجد في الفصل السادس من الميثاق أداة مهمة في تسوية النزاعات يتعين تفعيلها بشكل أكبر وذلك عبر الطرق السلمية من خلال المفاوضات والوساطة والتحكيم وذلك على سبيل المثال لا الحصر ففي حقيقة الأمر نجد أن التدابير التي يتخذها مجلسنا تجاه الأزمات دائما ما تعتبر ردة فعل للأحداث ومتأخرة وفي كثير من الأحيان يتجاهل المجلس التدابير الوقائية الممنوحة له لمنع نشوب النزاعات من خلال التعاطي مع الأزمات في مراحلها الأولية.

اما القضية الثانية فهي تختص بوحدة مجلس الأمن اذ يوجد لدى مجلس الأمن الكثير من الأدوات لمعالجة الأزمات بما فيها الأدوات التي تشجع على الحلول السلمية قبل اندلاعها لكن نجاح استخدام تلك الأدوات هو رهينة وحدة وتوافق مجلس الأمن فلقد شهدنا عبر السنوات والعقود عجز المجلس عن حل الأزمات نتيجة للفجوة الكبيرة في وجهات النظر بين أعضاء المجلس وأولها استخدام حق النقض “الفيتو” ولعل أبرز تلك القضايا التي عانت من عجز المجلس في حلها هما القضية الفلسطينية التي استمرت على جدول أعمال مجلس الأمن قرابة ال70 عاما دون حل والأزمة السورية التي تدخل عامها السابع والتي حصدت أرواح أكثر من 400 ألف شخص.

وتناولت القضية الثالثة منصب الأمين العام للأمم المتحدة حيث قال الشيخ صباح الخالد في كلمته: نقدر عاليا الجهود الحثيثة التي يبذلها معالي الأمين العام أنطونيو غوتيريس والرامية إلى تحسين عمل ركيزتي السلم والأمن في أجهزة الأمم المتحدة وندعم رؤيته ونشاركه بها وعلى وجه الخصوص تلك التي تعنى بإيجاد طفرة في الدبلوماسية الدولية والتركيز على اتخاذ جميع التدابير الوقائية قبل نشوب أي أحداث طارئة ونؤكد على الدور المهم والمحوري المتاح لمعالي الأمين العام لتنبيه مجلس الأمن وفقا للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وضم وفد الكويت المشارك كل من السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية و السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة و الوزير المفوض ناصر الهين مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.