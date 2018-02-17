واصلت يد الخير الكويتية عطاءها اللامحدود خلال الأسبوع الماضي من خلال عدة أنشطة تغطي عدة مناطق في العالم ولا سيما في المنطقة العربية بهدف إغاثة الأشقاء الذين هم بأمس الحاجة.

وفي هذا السياق افتتحت الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة يوم الأحد 11 الجاري مدرسة بديلة للنازحين في مخيم الخانق بمديرية نهم في صنعاء باليمن وذلك لمساعدة النازحين عن مناطقهم نتيجة الظروف العصيبة التي فرضتها الحرب الدائرة عليهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال العرب لـ(كونا) إن تمويل الجمعية لهذه المدرسة البديلة يأتي للتخفيف من معاناة النازحين اليمنيين وإيمانا منها بأهمية حصول أبناء اليمن على حقهم في التعليم مهما ساءت الظروف وتراجعت الإمكانات المتاحة.

وأضاف العرب أن مخيم الخانق الواقع في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء شهد نزوح أكثر من ألف أسرة يعيش أبناؤها منذ عامين بلا تعليم موضحا أن مشروع مدارس الكويت البديلة في مخيم الخانق يهدف إلى مساعدة نحو 500 طالب وطالبة متضررين بسبب الأوضاع الأمنية في اليمن من العودة إلى مقاعد الدراسة أو ما يعادل 30 في المئة من الطلاب في المخيم يتوزعون على 10 فصول دراسية بديلة من الصف الأول الابتدائي الى الصف التاسع.

وفي الخرطوم وزعت منظمة الرحمة العالمية عبر شريكها في السودان منظمة الرعاية والإصلاح 70 وسيلة إنتاج لأسر متعففة.

وقال الأمين العام لمنظمة الرعاية والإصلاح أزهري عبدالقادر في تصريح لـ(كونا) ان برنامج (الكسب الحلال) يستهدف رفع الدخل لـ70 أسرة متعففة بتكلفة 500 ألف جنيه سوداني نحو 18 ألف دولار تبرعت بها مجموعة الساير الدولية للتجارة والمقاولات وتشمل 50 فرنا بجانب مواد غذائية لصناعة المخبوزات اضافة الى 20 (بسطة) لبيع الخضار والفاكهة.

وفي الكويت أكدت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس سعي الجمعية لزيادة التعاون مع المنظمات الانسانية الاغاثية في تركيا.

وأشارت البرجس في تصريح لـ(كونا) عقب زيارة نائب رئيس هيئة الاغاثة الانسانية وحقوق الانسان والحريات التركية ياوز ددي والوفد المرافق له للبلاد إلى تعاون الهلال الأحمر الكويتي مع الهيئة لإغاثة السوريين في تركيا واللاجئين من الروهينغيا في بنغلاديش مبينة ان للجمعية تعاونا وشراكات مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية محليا وإقليميا وعالميا.

من جانبه أشاد ياوز ددي في تصريح مماثل لـ(كونا) بجهود (الهلال الأحمر الكويتي) في إغاثة النازحين السوريين في تركيا ولاجئي الروهينغيا في بنغلاديش.

وضمن مسعاها الدائم لدعم الأسر الفقيرة أبرمت الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرة تفاهم مع الصندوق الدولي للتنمية الريفية (إيفاد) تؤطر لتطوير تعاونهما في مجال التنمية الريفية وتمكين فقراء الريف حول العالم.

ووقع الاتفاقية بالمقر الرئيسي لمنظمة (ايفاد) في روما الاثنين الماضي عن الجانبين كل من رئيس الصندوق جيلبيرت فوسون أنغبو ونائب المدير العام للصندوق الكويتي هشام الوقيان بحضور ممثل الكويت في المكتب التنفيذي للصندوق يوسف البدر وممثل سفير الكويت الشيخ علي الخالد الملحق الدبلوماسي ضاري أظبيه وكبار مسؤولي الصندوق.

من جانبه أكد ممثل الصندوق الكويتي ونائب محافظ الكويت لدى مجلس محافظي (إيفاد) هشام الوقيان ل(كونا) الأهمية الخاصة لهذه الاتفاقية الثنائية باعتبارها “نقلة نوعية في علاقات الشراكة والتعاون الممتدة” مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية انتقالا الى درجة جديدة من التعاون الهيكلي نحو تحقيق الهدف الانساني والتنموي للمؤسستين.