كتبت – ايناس عوض:

نظمت مكتبة الكويت الوطنية، ندوة كتاب الشهر بعنوان « الكويت من الامارة الى الدولة « ضمن انشطتها خلال شهر فبراير ، قدمها وحاضر بها مؤلف الكتاب رئيس قسم التاريخ بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الهاجري، وذلك بحضور عدد من المثقفين والأدباء.

استهل الهاجري حديثه بالتأكيد على ان جميع الأمم تعتز بتاريخها الوطني، وتحرص على توثيقه ودراسته وتدريسه بهدف زيادة الوعي الوطني والارتباط بالوطن وترابه وغرس الشعور بالانتماء لدى أبنائه، لافتاً الى انه انطلاقا من ضرورة تغطية الجوانب التاريخية بأحداثها المتنوعة جاء الحرص على تقديم إضافة مهمة للمكتبة الكويتية خصوصا والعربية عموما عن تاريخ الكويت منذ نشأتها ككيان سياسي، وذلك من خلال هذا المؤلف «تاريخ الكويت.. الإمارة والدولة – التأسيس – التطور – الهوية – المجتمع».

واضاف الكتاب يعد نموذجا من نماذج الدراسات التاريخية الموسعة التي تطرح رؤية جديدة في تناولها لتاريخ الكويت، حيث اعتمد على الموازنة بين الرؤية والنص الكلاسيكي القديم المستند وبشكل موسع على المصادر والمؤلفات التاريخية الأولية، إضافة إلى تلك الدراسات والأبحاث الأكاديمية المعاصرة، ما يتيح للقارئ القدرة على تكوين رؤية أكثر وضوحا واتساعا لحقيقة الحدث وكيفية رصده من زوايا وتوجهات متنوعة كان حاضرا فيها التقليدي والمعاصر والحديث، مشيراً الى ان الكتاب احتوى معلومات وحقولاً معرفية كالتاريخ والسياسة والعلاقات الدولية والاجتماع، كما سعى الى تسليط الضوء على تاريخ الكويت منذ نشأتها وتأسيسها على يد العتوب، مرورا بعلاقتها بالمناطق والقوى المجاورة، وطبيعة إدارتها، وكذلك حكامها وتطور مجتمعها والحراك السياسي فيها إلى استقلالها وهويتها وكيفية تشكيل هذه الهوية منذ تأسيسها، وظهور كيانها المستقل حتى فترة الغزو العراقي للكويت 1990 وما رافق ذلك الغزو من أحداث، معتمدا على عدد من المصادر الموثوقة والمراجع العربية والأجنبية، وكذلك الدوريات الأكاديمية والمجلات العلمية، والمجلات والصحف والمحاضرات والندوات، إضافة الى الوثائق باللغة الإنكليزية والمترجمة.

تاريخنا هويتنا

وأشار الهاجري الى وجود ارتباط مباشر بين التاريخ والهوية الوطنية لأي أمة أو شعب من الشعوب، فهوية أي أمة تعتمد في تأصيلها على تاريخها وما يتطلبه هذا التأصيل من البحث والتنقيب عن الأصل والجذور، فالهوية ليست بنية مغلقة أو مقصورة على عدة أفراد وجماعات وأجناس محددة، بل الهوية مصطلح واسع يعكس نفسه مع معطيات ومكونات الوجود والتاريخ المحيط به ومعاييره، فهو مصطلح لا يمكن التعامل معه بمعزل عن تأثّره بمعطيات طبيعة وحركة المجتمع سياسيا وثقافيا واقتصاديا، لذلك يأتي ضمن سياق علاقة تبادلية تقوم على تفاعل جميع المكوناتالسابقة الذكر، فالتاريخ روح الأمة، وإن حاجة المجتمعات لتأكيد هويتها – في كل مراحل تطورها ونموها حاجة ملحة ومحور أساسي من أساسيات القوة وتماسك المجتمع.

واختتم الهاجري محاضرته بعرض شهادة ورأي الدكتورة ميمونة الصباح عن الكتاب والتي أكدت من خلالها إنه يشكل اضافة مهمة للمكتبة التاريخية الكويتية، والتي هي بأمس الحاجة للباحثين الجادين لتغطية جوانب مهمة من تاريخ وطننا ، منذ نشأته بزعامة آل صباح حتى قيام الكويت المستقلة، دولة الدستور والمؤسسات والديموقراطية معتمدا في ذلك على أهم المراجع والمصادر المعتمدة، ونقض ما يستلزم النقض من المعلومات الواردة فيها، بأسلوب علمي موضوعي رصين ملتزما بالتوازن والنقد الموضوعي».