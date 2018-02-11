الكويت هنأت إيران بعيدها الوطني

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حسن روحاني عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.