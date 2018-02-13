الكويت هنأت البحرين بذكرى الميثاق

بعث سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لاقرار ميثاق العمل الوطني في البحرين، مشيدا سموه بما حققه البحرين في عهد جلالته من نهضة تنموية بارزة شملت مختلف المجالات وبصورة عززت المكانة الرفيعة التي يتبوأها على الصعيدين الاقليمي والدولي سائلا سموه المولى تعالى ان يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وان يحقق للبحرين المزيد مما تتطلع اليه من عزة ورفعة وازدهار في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.
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