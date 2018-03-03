الكويت هنأت بلغاريا بالعيد الوطني

بعث سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رومين راديف عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.