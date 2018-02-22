الكويت هنأت سانت لوسيا بعيدها

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى دامي بيرليت لويسي حاكم عام سانت لوسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين