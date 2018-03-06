الكويت هنأت غانا بعيدها

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة الى الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين
الوزارة أبلغت معظم المعلمين المشمولين بانهاء الخدمات كتبت ـ رنا سالم: تأكيدا لما ن
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذل
تكليف الباحثين بخدمات أكثر من مدرسة وعجز في المناطق التعليمية وديوان الخدمة يرفض
– تفعيل لائحة النظام المدرسي للتعامل مع المشكلات الطلابية في المدارس بشكل تربو
كتب – محمد غانم: تنسق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الميزان