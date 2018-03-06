الكويت هنأت غانا بعيدها

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة الى الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين