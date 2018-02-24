الكويت هنأت غيانا وبروناي واستونيا بأعيادها الوطنية

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس ديفيد آرثر جرانجر رئيس جمهورية غيانا التعاونية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث ببرقية تهنئة الى جلالة السلطان الحاج حسن البلقية معز الدين والدولة سلطان بروناي دار السلام عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو الأمير ببرقية تهنئة الى كيرستي كاليولايد رئيسة جمهورية استونيا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا لها دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.