كتب – عبدالله عثمان:

كشفت الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون السعودية عن دراسة يقوم بها فريق مشترك لاعداد هيكل تنظيمي لعمليات الوفرة (الخفجي) المشتركة بهدف خفض كلفة انتاج البرميل ورفع كفاءتها وفعالياتها وزيادة عوائدها في ظل التحديات التي تواجهها بيئة العمل، وسط تأكيدات بأن الدراسة لا علاقة لها بتوقيت اعادة الانتاج المتوقفة منذ العام 2015.

وأوضحت الشركتان في تعميم صدر أول من أمس وقعه عن الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج عبد الناصر الفليج وعن الجانب السعودي رئيس شيفرون محمد المري ووجه الى جميع العاملين في عمليات الوفرة المشتركة، أن آخر تحديث للهيكل التنظيمي في “الوفرة المشتركة” كان عام 2002 وقد حان الوقت للعمل على تحديث الهيكل للتعامل مع متطلبات العمل الحالية وفرص العمل المتاحة.

وقالت الشركتان في التعميم الذي حصلت ” السياسة” على نسخة منه، إن اهم اهداف الدراسة تطوير نظام الحوكمة بما يتوافق مع الاساليب والاطر الحديثة في إعادة هيكلة اعمال الحفر والانتاج.

ولفت التعميم إلى ان الدراسة تتألف من مرحلتين حيث صممت الاولى لتضمن انشطة ممنهجة على مدار 3 اشهر وتستغرق الثانية 7 اشهر كمرحلة انتقالية للتأكد من مواجهة التحديات ومعالجتها بسرعة.

وأشار إلى أن الدراسة تهدف أيضا إلى تطوير أساليب القيادة واتخاذ القرار بالتزامن مع تدعيم الثقة بالقدرات لإدارة العمليات والالتزام بالستراتيجيات الخاصة بالعمل ومبادئ الصحة والسلامة والبيئة.

الى ذلك، رجحت مصادر نفطية أن تعاود عمليات الوفرة المشتركة الانتاج بعد الانتهاء من دراسة اعادة الهيكلة، متوقعة ان تنحصر الهيكلة الكويتية في ثلاثة قطاعات هي: التكرير، والانتاج والتسويق، والادارات المساندة.

على خط مواز، اوضحت مصادر نفطية لـ “السياسة” ان الدراسة تهدف الى “تنظيم العمل في المنطقة المشتركة الامر الذي من شأنه خفض التكاليف وترشيد النفقات المرتفعة بما ينعكس ايجابا على قيمة الانتاج”، مبينة ان “الخطة المستقبلية تسعى لنقل عمليات الوفرة التابعة لشركة نفط الخليج الى شركة نفط الكويت، اضافة الى نقل تبعية منطقة الخفجي المشتركة الى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية (كوفبيك)”.