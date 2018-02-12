الكويت والسعودية يحتفظان بصدارة دولية الهجن

تصدرت الكويت والسعودية منافسات بطولة الكويت الدولية ال18 لسباقات الهجن في ختام منافسات يومها الثاني إذ رفعت رصيدهما الى 12 شوطا لكل منهما فيما جاءت قطر ثالثة ب9 أشواط والإمارات رابعة بشوط واحد.

وفازت هجن الكويت بثلاث أشواط في اليوم الثاني للبطولة التي خصصت للهجن (اللقايا القعدان والابكار) على مسافة خمسة كيلو مترات وجاءت عبر الذلل (شاهين) لعلي المري و(وتر) و(انتصار) لشنار الهاجري علما أن الكويت فازت أمس بتسعة أشواط. وتمكنت الهجن السعودية من الفوز بأربعة أشواط عبر هجنها (معزة) لخالد الهاجري و(اشتعال) لعلي المري و(مرعب) لحمد آل منجم و(مرعب) لحمد السبيعي فيما فازت هجن الإمارات بشوط واحد عن طريق الذلول (اشقر) لعزيز الشريفي.

وأحرزت هجن قطر ستة أشواط عبر الذلول (مرضي) لحمد المري و(الشايبة) لسعيد المري و(الاسد) لزيد القرح و(الكايدة) لذيبان المري و(سحابة) لجارالله ابوشريدة و(رعد) لأحمد السبيعي.

وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس اللجنة الإعلامية فهد العويضة في تصريح للصحفيين عقب انتهاء سباقات اول من امس إن البطولة ظهرت في أول يومين بمستوى فني عال في معظم سباقاتها وسط تنافس مثير بين هجن الكويت والسعودية وقطر والتي ستستمر حتى نهاية البطولة. ولفت العويضة إلى أن أهم أشواط هذا اليوم تمثلت بشوطي الرموز حيث حصلت الكويت على رمز سباق (اللقايا القعدان) فيما فازت السعودية برمز (اللقايا الابكار) مشيدا بجهود ملاك الهجن الكويتيين وحرصهم على اقتناء افضل الهجن ما أثمر عن هذا التقدم المميز في البطولة.

وكانت بطولة الكويت الدولية ال18 لسباقات الهجن انطلقت قبل يومين برعاية أميرية سامية على مضمار الشهيد فهد الأحمد في النادي الكويتي وبمشاركة واسعة لملاك الهجن في الكويت ودول خليجية وعربية وتتضمن البطولة التي تستمر ستة أيام 81 شوطا.